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Dornala: గ్రామాల అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యం జిల్లా అధ్యక్షుడు పీవీ!

Dornala: దోర్నాల మండలం కటకానిపల్లి ఎస్సీ పాలెంకి చెందిన 50 కుటుంబాలు సురవరం వీరారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు పీవీ కృష్ణారావు సమక్షంలో బీజేపీలో చేరాయి.

Srikanth Singam, Markapur
Published on: 12 July 2026 11:32 PM IST
Dornala
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Dornala: గ్రామాల అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యం జిల్లా అధ్యక్షుడు పీవీ!

పెద్ద దోర్నాల: మండలం భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సురవరం వీరారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం దోర్నాల మండలం కటకానిపల్లి ఎస్సీ పాలెంకి చెందిన 50 కుటుంబాలు మార్కాపురం జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయం నందు జిల్లా అధ్యక్షులు పివి కృష్ణారావు సమక్షంలో భారతీయ జనతా పార్టీలోకి చేరారు

ఈ సందర్భంగా పీవీ కృష్ణారావు, వీరారెడ్డి లు మాట్లాడుతూ గ్రామాల అభివృద్ధి బీజేపీ పార్టీతోనే సాధ్యమని ప్రజలు బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారని అన్నారు రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం కృషి చేయాలని అన్నారు

ఈ కార్యక్రమలో నాయకులు బొచ్చు మల్ల రెడ్డి, అంబటి అల్లు రెడ్డి, వెన్న రామలక్ష్మ రెడ్డి, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Srikanth Singam, Markapur

Srikanth Singam, Markapur

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