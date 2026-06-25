Malikipuram: ముసలయ్య ట్రస్ట్ సేవా కార్యక్రమం.. పేదలకు ఉచిత నిత్యావసరాలు!
Malikipuram: మలికిపురం మండలం దిండిలో దివంగత సీపీఐ నేత దేవ. ముసలయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు ఉచితంగా నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు.
మలికిపురం: డాక్టర్.బిఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, మలికిపురం మండలం, దిండి గ్రామంలో దివంగత సీపీఐ రాష్ట్ర మాజీ నాయకులు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర మాజీ ఉపాధ్యక్షులు కామ్రేడ్ దేవ. ముసలయ్య స్మారకార్థం ఏర్పాటు చేసిన దేవ. ముసలయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు నాణ్యమైన బియ్యం, కందిపప్పు, వంటనూనె తదితర నిత్యావసర వస్తువులను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా పలువురు నాయకులు మాట్లాడుతూ, కామ్రేడ్ దేవ. ముసలయ్య కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించడమే కాకుండా, భూపోరాటాలకు నాయకత్వం వహించి వేలాది ఎకరాల భూమిని, ఇళ్ల స్థలాలను పేదలకు పంపిణీ చేయించిన గొప్ప ప్రజానాయకుడని కొనియాడారు. అలాగే సిసిఫ్, ఎఫ్ఎల్సీ సొసైటీల అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆశయాలను కొనసాగిస్తు ఆయన పేరు మీద ట్రస్ట్ పెట్టి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న దేవ రాజేంద్రప్రసాద్ నేటి యువత ఆదర్శం అన్నారు.
సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి, ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు దేవ.రాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ,తన తండ్రి పేరున ఏర్పాటు చేసిన దేవ. ముసలయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిరంతరం నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. వరదలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, కరోనా వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూరగాయలు, బియ్యం, పాలు, బ్రెడ్ తదితర నిత్యావసర వస్తువులను ప్రజలకు అందించామని గుర్తుచేశారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలను చేపడతామని చెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఐ మండల కార్యదర్శి దేవ. సురేష్బాబు, నాయకులు మేడిచర్ల సత్యనారాయణ, ఎఫ్ఎల్సీ సొసైటీ అధ్యక్షుడు గొల్ల సుధాకర్, ఇంజేటి శ్యాంబాబు, బత్తుల రవి, పెదిరెడ్డి రామారావు, దేవ. రాజబాబు, వై. వెంకట్, దేవ. రమేష్, డి. రాధాకృష్ణన్, బి. అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.