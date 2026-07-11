Razole: రాజోలు ఆక్వా రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలి.. సీపీఐ
Razole: ఆక్వా రైతుల సంక్షోభంపై సీపీఐ ఈశ్వరయ్య ఆందోళన. గిట్టుబాటు ధర, నాణ్యమైన విత్తనాలపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని డిమాండ్. 'ఛలో అమరావతి'కి పిలుపు.
రాజోలు: రాష్ట్రంలోని ఆక్వా రైతులు అపూర్వమైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో, వారు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించే దుస్థితి ఏర్పడకముందే ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టి వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని సీపీఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య డిమాండ్ చేశారు.
ఆక్వా రైతుల వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునేందుకు రాష్ట్రంలోని ఆరు జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్న సందర్భంగా శనివారం ఆయన రాజోలు నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. అనంతరం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా సీపీఐ కార్యదర్శి దేవ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అధ్యక్షతన ఆక్వా రైతులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఈశ్వరయ్య, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆక్వా రంగం పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తోందని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగంతో పాటు ఆక్వా రంగం కూడా తీవ్ర సంక్షోభంలో చిక్కుకుపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆక్వా ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంతో పాటు, పెరిగిన మేత ధరలను వెంటనే తగ్గించి రైతులపై పడుతున్న భారాన్ని తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతుల కష్టాలు, కన్నీళ్లు ఏ ప్రభుత్వానికీ శుభసూచకం కాదని హెచ్చరించారు.
హేచరీ సంస్థలు నాసిరకం విత్తనాలు విక్రయిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఎందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. నాణ్యతలేని విత్తనాల వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని, దీనిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కోరారు. కోళ్ల ఫారాల యజమానులకు అందిస్తున్న విధంగానే ఆక్వా రైతులకు కూడా ప్రత్యేక రాయితీలు, ఆర్థిక సహాయం, రక్షణ చర్యలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఆక్వా రైతుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించకపోతే రాష్ట్రంలోని ఆరు జిల్లాల రైతులతో భారీ సదస్సు నిర్వహించి "ఛలో అమరావతి" కార్యక్రమానికి పిలుపునిస్తామని, అవసరమైతే జాతీయ రహదారులను దిగ్బంధం చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు.
రాజోలు ప్రాంతంలో ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా వందల ఎకరాల సారవంతమైన సాగుభూములు బీడుగా మారాయని, రైతులు పంటలు సాగు చేయలేని పరిస్థితి నెలకొందని ఈశ్వరయ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత కావాలని, ఆక్వా రంగాన్ని కాపాడేందుకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కౌలు రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు జె. జమలయ్య, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు డేగ ప్రభాకర్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కార్యదర్శి భీమారావు, రాజోలు నియోజకవర్గ కార్యదర్శి చెల్లుబోయిన తాతారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.