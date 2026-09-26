Rajahmundry: పుష్కరాల నాటికి రహదారుల పనులు పూర్తి చేయాలి.. కమిషనర్!
Rajahmundry: గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూ.160 కోట్ల ఆర్అండ్బీ రోడ్డు పనులను గడువులోగా పూర్తి చేయాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా అధికారులను ఆదేశించారు.
Rajahmundry: గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో ప్రధాన రహదారుల విస్తరణ, మరమ్మతులు, అభివృద్ధి, అనుసంధాన పనులను వేగవంతం చేయాలని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోని సమావేశ మందిరంలో నగరపాలక సంస్థ, ఆర్అండ్బీ అధికారులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా మాట్లాడుతూ, క్షేత్ర స్థాయి పరిశీలనతో పనుల సాధ్యాసాధ్యాల నిర్ధారణ వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత వంటి అంశాలను అనుసరించి పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. పుష్కరాల సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో ఆర్అండ్బీ ద్వారా చేపట్టనున్న రహదారుల విస్తరణ, మరమ్మతులు, అభివృద్ధి, అనుసంధాన పనులకు సంబంధించి రూ.160 కోట్ల మేర నిధులు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు.
వీటిలో రెండు, మూడు పనులకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని అంశాలను పరిశీలించాల్సి ఉన్నందున, సంబంధిత సమన్వయ శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పనులను నిర్ధారించాలని సూచించారు. పరిశీలన అనంతరం అవసరమైన చర్యలను చేపట్టాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. పోలీసులు, ట్రాఫిక్ అధికారులు, ఇతర శాఖల అధికారులు గుర్తించిన ప్రాంతాలతో పాటు కొత్తగా ప్రతిపాదించిన రహదారి పనులను కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రతిపాదనలను నిర్ధారించాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు.
భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా మౌలిక వసతులు జిల్లాలో రహదారుల విస్తరణ, మరమ్మతులు, అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై కమిషనర్ రాహుల్ మీనా సమీక్షించారు. ఎన్ని పనులు టెండర్ దశలో ఉన్నాయి, ఇప్పటికే చేపట్టిన పనుల పురోగతి ఎంతవరకు ఉంది, క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురవుతున్న అవరోధాలు ఏమిటనే వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
గోదావరి పుష్కరాలకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, వారి రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా రహదారుల పనులను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. పుష్కరాలు ప్రారంభమయ్యేలోగా పనులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రహదారుల ఆక్రమణలు, క్షేత్రస్థాయిలో ఇతర సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించారు.
రాజమహేంద్రవరం నగర పరిధిలో చేపట్టాల్సిన రహదారుల విస్తరణ పనులను కూడా వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు మహేష్, మనోజ్, ఎస్ఈ రీటా, సిటీ ప్లానర్ జీవీఎస్ఎన్ మూర్తి, ఈఈలు మదర్షా అలీ, మాధవి, ఆర్అండ్బీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.