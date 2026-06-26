Malikipuram: మలికిపురంలో 35వ వారం ‘కేడర్ విత్ లీడర్’..
Malikipuram: మలికిపురం మండలం లక్కవరంలో 35వ వారం 'కేడర్ విత్ లీడర్' ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమం జరిగింది.
మలికిపురం: డాక్టర్.బిఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తున్న 35వ వారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక "కేడర్ విత్ లీడర్" కార్యక్రమం గురువారం మలికిపురం మండలం లక్కవరం గ్రామంలో రాష్ట్ర రోడ్డు డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ముదునూరి చినబాబు రాజు నివాసంలో జరిగింది.
రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, రాజోలు టీడీపీ ఇన్చార్జ్ గొల్లపల్లి అమూల్య సూచన మేరకు నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు అడబాల సాయిబాబా అధ్యక్షత వహించారు.ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక పరిశీలన (SIR) కార్యక్రమంలో బీఎల్ఓలతో పాటు బీఎల్ఏలు, పార్టీ శ్రేణులు తప్పనిసరిగా పాల్గొనాలని కోరారు. కొత్త ఓటర్ల నమోదు, డూప్లికేట్ ఓట్ల గుర్తింపు, మరణించిన వారి పేర్ల తొలగింపు ప్రక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చూడాలని సూచించారు.
అనంతరం నియోజకవర్గం లోని వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు, కూటమి శ్రేణుల నుంచి వినతి పత్రాలను స్వీకరించారు. ప్రజా సమస్యలు, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కు సంబంధించిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి, వాటి పరిష్కారానికి సాధ్యమైనంత త్వరగా చర్యలు తీసుకుంటామని నాయకులు హామీ ఇచ్చారు.
కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర రోడ్డు డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ముదునూరి చినబాబు రాజు, రాష్ట్ర నాటక అకాడమీ డైరెక్టర్ బందెల పద్మ, జిల్లా పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు లంకే శ్రీనివాసరావు, కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి పిన్నమరాజు శ్రీనివాసరాజు, జిల్లా కార్యదర్శి రాపాక నవరత్నం, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు తాడి సత్యనారాయణ, కందికట్ల సూరిబాబు, అడబాల సంజయ్తో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.