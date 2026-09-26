Sakhinetipalli: నరసాపురం రేవుల మధ్య నేటి నుంచి పడవ ప్రయాణాలు పునరుద్ధరణ!
Sakhinetipalli: తుఫాన్ ప్రభావం తగ్గడంతో సఖినేటిపల్లి లంక - నరసాపురం రేవుల మధ్య పడవ ప్రయాణాలను శనివారం నుంచి యథావిధిగా పునరుద్ధరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
Sakhinetipalli: తుఫాను ప్రభావంతో గత రెండు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు గోదావరి నదిలో పడవ ప్రయాణాలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితులు క్రమంగా అనుకూలంగా మారడంతో సఖినేటిపల్లి లంక రేవు – నరసాపురం రేవుల మధ్య పడవ ప్రయాణాలను శనివారం నుంచి యథావిధిగా పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పడవ ప్రయాణాలపై ఆధారపడే ప్రజలకు ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఊరటనిచ్చింది. నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు తమ ప్రయాణాలను తిరిగి సాధారణంగా కొనసాగించవచ్చు.
అయితే గోదావరిలో వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ, అధికారులు సూచించే భద్రతా నిబంధనలను ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.