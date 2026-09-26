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Sakhinetipalli: నరసాపురం రేవుల మధ్య నేటి నుంచి పడవ ప్రయాణాలు పునరుద్ధరణ!

Sakhinetipalli: తుఫాన్ ప్రభావం తగ్గడంతో సఖినేటిపల్లి లంక - నరసాపురం రేవుల మధ్య పడవ ప్రయాణాలను శనివారం నుంచి యథావిధిగా పునరుద్ధరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 26 Sept 2026 9:51 AM IST
Sakhinetipalli
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Sakhinetipalli: నరసాపురం రేవుల మధ్య నేటి నుంచి పడవ ప్రయాణాలు పునరుద్ధరణ!

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Sakhinetipalli: తుఫాను ప్రభావంతో గత రెండు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు గోదావరి నదిలో పడవ ప్రయాణాలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితులు క్రమంగా అనుకూలంగా మారడంతో సఖినేటిపల్లి లంక రేవు – నరసాపురం రేవుల మధ్య పడవ ప్రయాణాలను శనివారం నుంచి యథావిధిగా పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

పడవ ప్రయాణాలపై ఆధారపడే ప్రజలకు ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఊరటనిచ్చింది. నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు తమ ప్రయాణాలను తిరిగి సాధారణంగా కొనసాగించవచ్చు.

అయితే గోదావరిలో వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ, అధికారులు సూచించే భద్రతా నిబంధనలను ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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