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Razole: వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ - ఆదివారం ప్రత్యేక సేవలు!

Razole: బ్యాంక్ యూనియన్ల సమ్మె కారణంగా ఈ నెల 28, 29, 30 తేదీల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు. ఖాతాదారుల సౌకర్యార్థం ఆదివారం ప్రత్యేక సేవలు అందించనున్నట్లు వెల్లడి.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 26 Sept 2026 3:16 PM IST
Razole
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Razole: వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ - ఆదివారం ప్రత్యేక సేవలు!

Short News

Razole: ఈ నెల వరుసగా మూడు రోజుల పాటు బ్యాంకు సేవలకు అంతరాయం కలగనుంది. యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ నెల 28, 29, 30 తేదీల్లో బ్యాంకు శాఖలు మూతపడనున్నాయి. అంతకుముందు 26న నాలుగో శనివారం, 27న ఆదివారం కావడంతో వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు బ్యాంకు శాఖలు సాధారణ సేవలకు దూరంగా ఉండే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

దీంతో ఖాతాదారులు నగదు జమ, నగదు ఉపసంహరణ, చెక్కుల క్లియరెన్స్, ఇతర బ్యాంకింగ్‌ అవసరాలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, పెన్షనర్లు, జీతాలపై ఆధారపడే ఉద్యోగులు, అత్యవసర నగదు అవసరాలు ఉన్న వారు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని తెలిపారు.

అయితే ఖాతాదారుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నెల 27న ఆదివారం బ్యాంకులు ప్రత్యేకంగా సేవలు అందించనున్నట్లు బ్యాంకు అధికారులు తెలిపారు. ఎస్బీఐతో పాటు ఇతర బ్యాంకులు కూడా అవసరమైన సేవలను అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు సమ్మె జరిగే మూడు రోజుల్లోనూ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఖాతాదారులు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంలు, యోనో, యూపీఐ వంటి డిజిటల్ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చని అధికారులు సూచించారు. అయితే కొన్ని సేవల్లో ఆలస్యం లేదా సాంకేతిక అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, అత్యవసర లావాదేవీలను వీలైనంత వరకు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిదని తెలిపారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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