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Kesanapalli: కేశనపల్లి ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా ర్యాలీ

Kesanapalli: జనాభా నియంత్రణపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించిన కేశనపల్లి పీహెచ్‌సీ సిబ్బంది. వారం రోజుల పాటు కొనసాగనున్న అవగాహన కార్యక్రమాలు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 11 July 2026 2:17 PM IST
Kesanapalli
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Kesanapalli: కేశనపల్లి ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా ర్యాలీ

కేశనపల్లి: ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, మలికిపురం మండలం, కేశనపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (పీహెచ్‌సీ) ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం కేసనపల్లి గ్రామంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు.

ర్యాలీని SUO ఆదినారాయణ, MPHEO చంటి ప్రారంభించారు.జనాభా నియంత్రణ, కుటుంబ నియంత్రణ, మాతా–శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ, చిన్న కుటుంబం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మేల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లు ఎస్. శ్రీరామ్ మూర్తి, శివకుమార్, MLHP కె. ప్రసన్న, ANM కె. బేబీ పద్మ కుమారి, ఆశా కార్యకర్తలు, ఆరోగ్య సిబ్బంది, గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు.

ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న అవగాహన కార్యక్రమాలు వారం రోజులపాటు కేసనపల్లి పీహెచ్‌సీ పరిధిలోని వివిధ గ్రామాల్లో కొనసాగనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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