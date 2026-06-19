Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిAmalapuram: అమలాపురంలో ఎన్డీఏ విజయోత్సవ సభ.. తరలివచ్చిన శ్రేణులు!

Amalapuram: అమలాపురంలో ఎన్డీఏ విజయోత్సవ సభ.. తరలివచ్చిన శ్రేణులు!

Amalapuram: ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అమలాపురంలో ఘనంగా జిల్లా స్థాయి విజయోత్సవ సభ.

SURESH, AMALAPURAM
Published on: 19 Jun 2026 4:09 PM IST
Amalapuram
X

Amalapuram: అమలాపురంలో ఎన్డీఏ విజయోత్సవ సభ.. తరలివచ్చిన శ్రేణులు!

Amalapuram: ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా డాక్టర్.మెట్ల సత్యనారాయణ కాపు కళ్యాణమండపంలో ఈరోజు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా స్థాయి ఎన్డీఏ విజయోత్సవ సభ అమలాపురం శాసనసభ్యులు అయితాబత్తుల ఆనందరావు అధ్యక్షతన నిర్వహించడం జరిగినది.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులగా అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇంచార్జ్ మంత్రి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు కింజరపు అచ్చెనాయుడు, రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రివర్యులు వాసంశెట్టి శుభాష్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు దాట్ల బుచ్చిబాబు, బండారు సత్యానందం, గిడ్డి సత్యనారాయణ, దేవ వరప్రసాద్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు గుత్తుల సాయి,

జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గంధం పల్లపురాజు, ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా జడ్పీ మాజీ చైర్మన్ నామన రాంబాబు, డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ పెచ్చేట్టి చంద్రమౌళి, అమ్ముడ చైర్మన్ అల్లాడి స్వామి నాయుడు మరియు వివిధ రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు డైరెక్టర్లు జిల్లాలోని ఏఎంసీ చైర్మన్లు ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

AmalapuramNDA Vijayotsava SabhaKinjarapu AtchannaiduVasamsetti Subhash
SURESH, AMALAPURAM

SURESH, AMALAPURAM

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X