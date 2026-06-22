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Rajahmundry: రాజమండ్రిలో కొత్తగా 'ఆర్క్ హాస్పిటల్' ప్రారంభం!

Rajahmundry: రాజమండ్రి భాస్కర్ నగర్‌లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 'ఆర్క్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ కేర్' ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 22 Jun 2026 6:44 AM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: రాజమండ్రిలో కొత్తగా 'ఆర్క్ హాస్పిటల్' ప్రారంభం!

రాజమండ్రి : నగరంలోని భాస్కర్ నగర్‌లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆర్క్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ కేర్ ఆసుపత్రి ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి నగరానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ఆసుపత్రి సేవలను ప్రారంభించారు.

ఈ ప్రారంభోత్సవంలో రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంట్ సభ్యురాలు పురందేశ్వరి, ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు, ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, రాష్ట్ర మంత్రి సుభాష్, రాష్ట్ర మంత్రి కందుల దుర్గేష్, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ రామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం అతిథులు ఆసుపత్రిలోని వివిధ విభాగాలను సందర్శించి అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలను పరిశీలించారు.

ఆసుపత్రి యాజమాన్యం విడుదల చేసిన కరపత్రం ప్రకారం, ఇక్కడ మహిళల ఆరోగ్యం, ప్రసూతి సేవలు, అత్యవసర వైద్యం, శస్త్రచికిత్సలు తదితర విభాగాల్లో అధునాతన వైద్య సేవలు అందించనున్నారు. ఎంఎస్ ప్రసూతి మరియు గైనకాలజీ నిపుణురాలు డాక్టర్ పెదమల్ల ఆదిత్యహే ఆధ్వర్యంలో సాధారణ ప్రసవాలు, సిజేరియన్ ప్రసవాలు, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్, గర్భాశయ కణితుల చికిత్స, హిస్టరెక్టమీ, ట్యూబెక్టమీ, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్ వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

అలాగే జనరల్ మరియు లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ పిఠాని రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ప్రమాదాలు, ట్రామా కేసులు, ఓపెన్ మరియు లాపరోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్సలు, పైల్స్, ఫిషర్, హెర్నియా, హైడ్రోసీల్, కిడ్నీ రాళ్లు, గాల్‌బ్లాడర్, అపెండిక్స్, జీర్ణాశయ సంబంధిత వ్యాధులకు చికిత్సలు అందించనున్నట్లు తెలిపారు.

ఆసుపత్రిలో ఐసీయూ సౌకర్యాలతో పాటు వెంటిలేటర్, డిఫిబ్రిలేటర్, సీ-ప్యాప్, బైప్యాప్, నెబ్యులైజర్ వంటి అత్యాధునిక పరికరాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు యాజమాన్యం వెల్లడించింది. అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందం ద్వారా ప్రజలకు నాణ్యమైన, సత్వర వైద్య సేవలు అందించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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