Polavaram: మురమళ్లలో దారుణం.. ఆక్వా రైతు దారుణ హత్య!
Polavaram: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం మురమళ్లలో ఆక్వా రైతు దాట్ల కృష్ణంరాజు హత్య.
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా: ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం ఐ పోలవరం మండలం మురమళ్ల గ్రామానికి చెందిన ఆక్వా రైతు దాట్ల కృష్ణంరాజు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు.
గుర్తుతెలియని దుండగులు ఆయనను హత్య చేసి, మృతదేహానికి రాళ్లు కట్టి ఆయనకు చెందిన రొయ్యల చెరువులో పడవేసి పరారయ్యారు.
నిన్నటినుండి కృష్ణరాజు కనపడకుండా పోవడంతో గాలించిన కుటుంబసభ్యులు.
అనుమానంతో చెరువు వద్దకు వచ్చి వెతకగా మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
చెరువు వద్ద పనులు చేసేందుకు వచ్చిన పాడేరు ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఘటన అనంతరం పరారుకావడంతో వారిపైనే పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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