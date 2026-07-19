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Appanapalli: అప్పనపల్లి ఆలయ అభివృద్ధి పనులపై కమిషనర్ కీలక ఆదేశాలు!

Appanapalli: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అప్పనపల్లి శ్రీ బాల బాలాజీ స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను దేవదాయశాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ పరిశీలించారు.

RAJU, P GANNAVARAM
Published on: 19 July 2026 8:47 PM IST
Appanapalli
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Appanapalli: అప్పనపల్లి ఆలయ అభివృద్ధి పనులపై కమిషనర్ కీలక ఆదేశాలు!

అప్పనపల్లి: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి శ్రీ బాల బాలాజీ స్వామి ఆలయంలో అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన దేవదాయశాఖ కమిషనర్,కె.రామచంద్ర మోహన్.

2027 పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయంలో నిర్మిస్తున్న అన్నప్రసాద కేంద్రం పనులను ఆయన క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, పనులను నాణ్యతతో పాటు నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.

ఈకార్యక్రమంలో కమిషనర్ వెంట ఆలయ ఈఓ ఎమ్. రాంబాబు రెడ్డి, దేవస్థానం చైర్మన్ మొల్లేటి లక్ష్మీనారాయణ, ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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RAJU, P GANNAVARAM

RAJU, P GANNAVARAM

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