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Antarvedi: అంతర్వేది సముద్రంలో నిలిచిన స్పీడ్ బోట్ తప్పిన ప్రమాదం

Antarvedi: అంతర్వేది తీరంలో పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. పరిమితికి మించిన పర్యాటకులతో నిలిచిపోయిన స్పీడ్ బోట్. బోట్ల నిర్వహణపై సర్వత్రా విమర్శలు, విచారణకు డిమాండ్.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 19 July 2026 6:45 PM IST
Antarvedi
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Antarvedi: అంతర్వేది సముద్రంలో నిలిచిన స్పీడ్ బోట్ తప్పిన ప్రమాదం

అంతర్వేది: డాక్టర్.బీఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, సఖినేటిపల్లి మండలం, అంతర్వేది తీర ప్రాంతంలో పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. పరిమితికి మించి ప్రయాణికులతో సముద్రంలోకి వెళ్లిన ఓ స్పీడ్ బోట్ మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో అందులోని పర్యాటకులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొంతసేపు అలల మధ్య ప్రాణభయంతో గడిపిన పర్యాటకులు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

అంతర్వేది తీర ప్రాంతంలోని షిప్పింగ్ యార్డు వద్ద ప్రైవేటు సంస్థ స్పీడ్ బోట్లను నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే సంబంధిత శాఖల అనుమతులు,కనీస అనుభవం లేకుండానే ఒక ప్రైవేటు సంస్థకు చెందిన బోట్లను నడుపుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. బోట్ల నిర్వహణకు అవసరమైన ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్లు, బీమా, డ్రైవర్లకు చెల్లుబాటు అయ్యే లైసెన్సులు ఉన్నాయా లేదా అన్నదానిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తీర ప్రాంతాల్లో బోట్ల నిర్వహణకు నిర్దిష్ట నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నాయి. అలాగే నదీ మార్గాల్లో బోట్ల రాకపోకలకు ఇరిగేషన్ శాఖ నుంచి రూట్ మ్యాప్ అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర అంతర్గత జలరవాణా సంస్థ నుంచి సంబంధిత సర్టిఫికెట్లు పొందడం కూడా తప్పనిసరి. అయినప్పటికీ కొన్ని బోట్లు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్నాయనే ఆరోపణలు స్థానికంగా చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి.

ఇటీవల సముద్రంలో నిలిచిపోయిన స్పీడ్ బోట్‌లో ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొందరు బోట్ డ్రైవర్లకు లైసెన్సులు లేకపోవడం, ప్రమాద సమయంలో సహాయక చర్యలకు అవసరమైన రెస్క్యూ బోట్ అందుబాటులో లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకపోయినా కొందరు అధికారుల కనుసన్నల్లోనే బోట్ల నిర్వహణ జరుగుతోందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. పర్యాటకుల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నందున సంబంధిత శాఖల అధికారులు వెంటనే సమగ్ర విచారణ చేపట్టి, నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

మరోవైపు, ఈ ఘటనపై సంబంధిత శాఖల అధికారుల వివరణ రావాల్సి ఉంది. బోట్ల నిర్వహణకు సంబంధించిన అన్ని అనుమతులు, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారా లేదా అన్న అంశాలపై అధికారికంగా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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