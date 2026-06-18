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Anaparthi: అనపర్తిలో బైక్ దొంగల ముఠా అరెస్ట్..14 మోటార్ సైకిళ్లు స్వాధీనం

Anaparthi: తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో 14 ద్విచక్ర వాహనాలను దొంగిలించిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

CHANDRASHEKAR REDDY, ANAPARATHI
Published on: 18 Jun 2026 3:32 PM IST
Anaparthi
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Anaparthi: అనపర్తిలో బైక్ దొంగల ముఠా అరెస్ట్..14 మోటార్ సైకిళ్లు స్వాధీనం

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అనపర్తి: తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రాజమహేంద్రవరం డిఎస్పి విద్య వివరాలను వెల్లడించారు.

బుధవారం అనపర్తి ఐ ఎల్ టి డి సెంటర్ వద్ద ద్విచక్ర వాహనం చోరీ చేసేందుకు యత్నిస్తుండగా అనుమానస్పదంగా కనిపించి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా.. అనపర్తి తో పాటు సహా 10 చోట్ల చోరీలు చేసినట్లు నిందితులు తెలిపారన్నారు.

రాజమండ్రి కి చెందిన దుప్పాడ అనిల్ కుమార్, అనపర్తి కి చెందిన బబ్లు తో పాటు మరో మైనర్ బాలుడును వారి వద్ద నుంచి రూ.7లక్షల విలువైన 14ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నమన్నారు. అనపర్తి సీఐ సుమంత్ ఎస్సై వినయ్ ప్రతాప్ సిబ్బందిని ఆమె అభినందించారు.

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CHANDRASHEKAR REDDY, ANAPARATHI

CHANDRASHEKAR REDDY, ANAPARATHI

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