Mamidikududru: కోనసీమ నడిబొడ్డున ‘అనగనగా తూర్పులంకలో’ మూవీ షురూ
Mamidikududru: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అప్పనపల్లి బాల బాలాజీ ఆలయంలో 'అనగనగా తూర్పులంకలో' సినిమా షూటింగ్ ఘనంగా ప్రారంభం.
మామిడికుదురు: లవ్, సెంటిమెంట్ ప్రధానాంశాలుగా అంబేడ్కర్ కోనసీమ సహజ సౌందర్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ లహరి క్రియేషన్స్ పతాకంపై 'అనగనగా తూర్పులంకలో' చిత్రం నిర్మితమవుతోంది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శుక్రవారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లిలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
అప్పనపల్లి శ్రీ బాల బాలాజీ స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో హీరో రాజా, హీరోయిన్ గగనపై దర్శకుడు పవర్ వినయ్ తొలి సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. చిత్రీకరణకు చిత్రబృందం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించింది.
ఈ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం కోనసీమ ప్రాంతంలోని వివిధ అందమైన ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్నట్లు దర్శకుడు పవర్ వినయ్ తెలిపారు. కోనసీమ ప్రకృతి అందాలను వెండితెరపై ఆవిష్కరించేలా చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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