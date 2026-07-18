Amalapuram: అమలాపురం సాయి విశ్వాస్ ఆస్పత్రిలో అరుదైన శస్త్రచికిత్స
Amalapuram: అమలాపురం సాయి విశ్వాస్ ఆస్పత్రిలో మూడు అరుదైన శస్త్రచికిత్సలు. గాల్ బ్లాడర్, కిడ్నీలో వేల సంఖ్యలో రాళ్లను తొలగించిన వైద్యులు. అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న డాక్టర్.
అమలాపురం: డాక్టర్. బీఆర్ .అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, అమలాపురం లోని సాయి విశ్వాస్ ఆస్పత్రిలో వైద్యులు అరుదైన మూడు శస్త్రచికిత్సలను విజయవంతంగా నిర్వహించి రోగులకు ఉపశమనం కలిగించారు. ఒక రోగి కి గాల్ బ్లాడర్లో ఉన్న వెయ్యికి పైగా చిన్నరాళ్లను తొలగించగా, మరొకరికి పెద్దవి 150కి పైగా రాళ్లను బయటకు తీశారు.
గాల్ బ్లాడర్ మరియు కిడ్నీ సంబంధిత తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులు అత్యవసరంగా ఆస్పత్రిలో చేరగా, వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఇందులో ఇద్దరికీ గాల్ బ్లాడర్లో అత్యధిక సంఖ్యలో రాళ్లు ఉండటాన్ని గుర్తించి శస్త్రచికిత్స ద్వారా వాటిని తొలగించారు. మరో రోగి కి కిడ్నీ అంత పొడవున్న రాయ పెద్ద గులక రాయ మాదిరిగా మారిపోవడంతో ప్రత్యేక పద్ధతిలో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి రాడును తొలగించారు. ప్రస్తుతం ముగ్గురు రోగుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా సాయి విశ్వాస్ ఆస్పత్రుల అధినేత డాక్టర్ గంధం విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, తగినంత నీరు తాగకపోవడం, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి కారణంగా కిడ్నీ తోపాటు గాల్ బ్లాడర్ లో సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా, తరచూ మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి వస్తుందనే కారణంతో చాలా మంది మంచినీరు తాగడాన్ని తగ్గిస్తున్నారని అన్నారు.
ప్రతిరోజూ తగిన మోతాదులో స్వచ్ఛమైన నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా కిడ్నీతో పాటు గాల్ బ్లాడర్ లో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని, అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉండవచ్చని ఆయన సూచించారు. ప్రజలు తమ ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తంగా ఉండి, సమతుల్య ఆహారంతో పాటు తగినంత నీరు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.