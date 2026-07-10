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Amalapuram: గోదావరి వరద ముందస్తు చర్యలపై కోనసీమ కలెక్టర్ రివ్యూ!

Amalapuram: రానున్న వర్షాకాలం, గోదావరి వరదల నేపథ్యంలో కోనసీమ జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా అత్యవసర సమీక్షా సమావేశం.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 10 July 2026 4:11 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: గోదావరి వరద ముందస్తు చర్యలపై కోనసీమ కలెక్టర్ రివ్యూ!

Amalapuram: రానున్న వర్షాకాలంలో గోదావరి వరదలు, అధిక వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు ముందస్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికలతో సిద్ధంగా ఉండాలని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్‌లో శుక్రవారం నిర్వహించిన శాంతి కమిటీ సమావేశంతో పాటు వరద సన్నద్ధత, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు.

ముంపు ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి అవసరమైన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని, బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. మూడు నెలలకు సరిపడా నిత్యావసర సరుకులు సిద్ధంగా ఉంచడంతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, బోట్లు, ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. 'అవేర్' పోర్టల్ ద్వారా వాతావరణ పరిస్థితులను నిరంతరం పరిశీలిస్తూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.

జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా మాట్లాడుతూ వరద సహాయక చర్యల్లో పోలీసు యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండి రెవెన్యూ శాఖతో సమన్వయంగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు.

ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోం నైదియాదేవి సమీక్షిస్తూ, డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, ఇంటింటి సర్వేను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల మేరకు పారదర్శకంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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