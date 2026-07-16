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Amalapuram: అమలాపురం కోనసీమ క్వాయిర్ కాన్‌క్లేవ్-2026 నిర్వహణ

Amalapuram: కొబ్బరి పీచు ఆధారిత పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు కలెక్టర్ పిలుపు. కోనసీమలో 30 కొత్త ఎంఎస్‌ఎంఈ యూనిట్ల స్థాపనే లక్ష్యమని వెల్లడించిన కలెక్టర్ డా. ఆర్. మహేష్ కుమార్.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 16 July 2026 8:20 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: అమలాపురం కోనసీమ క్వాయిర్ కాన్‌క్లేవ్-2026 నిర్వహణ

అమలాపురం: డాక్టర్. బిఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో కొబ్బరి పీచు (క్వాయిర్) ఆధారిత పరిశ్రమలకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఆర్. మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. అనాతవరంలోని వేదిక ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన కోనసీమ క్వాయిర్ కాన్‌క్లేవ్- 2026 అవగాహన సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

జిల్లాలో లభించే కొబ్బరి ముడి పదార్థాన్ని విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులుగా మార్చి దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను అందిపుచ్చుకోవాలని సూచించారు. వచ్చే మూడు నెలల్లో 20 నుంచి 30 కొత్త క్వాయిర్ ఆధారిత ఎంఎస్‌ఎంఈ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. పరిశ్రమల స్థాపన, మార్కెటింగ్, ఆర్థిక సహాయం, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలపై రెండు రోజుల సదస్సులో నిపుణులు అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియా దేవి యువత, స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. క్వాయిర్ బోర్డు ప్రతినిధులు కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమల ద్వారా ఉపాధి, రైతుల ఆదాయం, ఎగుమతులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, యంత్రాల సబ్సిడీలు, నైపుణ్య శిక్షణ, ఎగుమతి అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, కొబ్బరి రైతులు, యువ పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

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