Amalapuram: అమలాపురం డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమిలేషన్పై అవగాహన సదస్సు
Amalapuram: అమలాపురంలో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి, డీబీఎస్ చికిత్సపై యశోద హాస్పిటల్ అవగాహన. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు జాగ్రత్తలు వివరించిన న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రాజేష్.
అమలాపురం: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలోని ఏబిసిడి ఫుడ్ కోర్టులో యశోద హాస్పిటల్, హైటెక్ సిటీ ఆధ్వర్యంలో డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమిలేషన్ (డీబీఎస్)పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా యశోద హాస్పిటల్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రాజేష్ అలుగోలు మాట్లాడుతూ మెదడు సంబంధిత వ్యాధులపై ప్రజల్లో సరైన అవగాహన అవసరమన్నారు.
పార్కిన్సన్స్ వంటి నాడీ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న కొంతమంది రోగులకు డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమిలేషన్ చికిత్స ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని వివరించారు.
మెదడు పనితీరు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు,అది వచ్చినప్పుడు వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే సమీపంలోని ప్రత్యేక వైద్య కేంద్రానికి తరలిస్తే చికిత్స విజయవంతమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలిపారు.
ముందుగా రోగికి న్యూరో ఫిజిషియన్ మందుల ద్వారా చికిత్స అందిస్తారని,మందులతో ఆశించిన ఫలితం రాకపోతే అవసరాన్ని బట్టి న్యూరో సర్జన్ శస్త్రచికిత్స వంటి తదుపరి చికిత్సను అందిస్తారని డాక్టర్ రాజేష్ తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యులు,వైద్య సిబ్బంది, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొని నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకున్నారు.