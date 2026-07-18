Weekend OTT : సమంత యాక్షన్ మూవీతో పాటు ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఇవే.!
Weekend OTT : జులై మూడో వారాంతం వచ్చేసింది. ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్లపై ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు సిద్ధమయ్యాయి. రొమాన్స్..
Weekend OTT : జులై మూడో వారాంతం వచ్చేసింది. ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్లపై ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు సిద్ధమయ్యాయి. రొమాన్స్, యాక్షన్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్, ఇంటర్నేషనల్ డ్రామాలతో ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు సరికొత్త కంటెంట్ను మోసుకొచ్చాయి. సమంత రూత్ ప్రభు నటిస్తున్న పవర్ఫుల్ యాక్షన్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం' నుండి నెట్ఫ్లిక్స్ పాపులర్ సిరీస్ 'హార్ట్స్టాపర్' ముగింపు వరకు.. ఈ వీకెండ్ మీ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోదగ్గ టాప్ ఓటీటీ రిలీజ్ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మా ఇంటి బంగారం (జియోహాట్స్టార్.. జులై 17)
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇది. ఇందులో సమంత 'స్వర్ణ' అనే మహిళగా కనిపిస్తుంది. గతంలో ఉన్న హింసాత్మక జీవితాన్ని వదిలేసి, తన కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా జీవించాలని ఆమె అనుకుంటుంది. కానీ, పాత శత్రువులు మళ్లీ ఆమె జీవితంలోకి రావడంతో.. ఇష్టం లేకపోయినా ఆమె మళ్లీ పాత బాట పట్టాల్సి వస్తుంది. ఈ చిత్రంలో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలె కీలక పాత్రలు పోషించారు. సమంత యాక్షన్ కంబ్యాక్ కోసం ఎదురుచూసేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
చాంద్ మేరా దిల్ (జియోహాట్స్టార్.. జులై 17)
థియేటర్లలో ఓ మోస్తరుగా ఆడిన అనన్యా పాండే, లక్ష్యల రొమాంటిక్ డ్రామా ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కాలేజీ రోజుల్లో ప్రేమలో పడిన ఇద్దరు ప్రేమికులు.. అనుకోని గర్భం కారణంగా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత వారి జీవితంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రాధాన్యతల మార్పుల చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది.
హార్ట్స్టాపర్ ఫరెవర్ (నెట్ఫ్లిక్స్.. జులై 17)
యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న ఈ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ రొమాంటిక్ సిరీస్ ఎట్టకేలకు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. నిక్, చార్లీ తమ జీవితంలోని తదుపరి అధ్యాయానికి సిద్ధమవుతుంటారు. యూనివర్సిటీ ఎడబాటు, బాధ్యతలు ఎదురవుతున్న తరుణంలో వారి బంధం ఎలా నిలబడింది అనేది ఈ ఫైనల్ సీజన్లో చూడవచ్చు.
ది ఈస్ట్ ప్యాలెస్ (నెట్ఫ్లిక్స్.. జులై 17)
కొరియన్ డ్రామాలను (K-Dramas) ఇష్టపడేవారి కోసం ఒక ఫాంటసీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దయ్యాలు ఉన్న ఒక రాజభవనం నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఒక దయ్యాలను వేటాడే వ్యక్తి (Ghost Hunter), అలాగే అతీంద్రియ శక్తులున్న ఒక కోర్టు లేడీ కలిసి.. యువరాజును వేధిస్తున్న ప్రమాదకరమైన శాపం వెనుక ఉన్న నిజాన్ని ఎలా వెలికితీశారనేది కథాంశం.
లక్కీ (ఆపిల్ టీవీ+.. జులై 17)
మరిస్సా స్టాప్లీ రాసిన బెస్ట్ సెల్లింగ్ నవల ఆధారంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది. ఇందులో ఆన్యా టేలర్-జోయ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. తన సమస్యాత్మకమైన గతాన్ని వదిలేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న లక్కీ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అనే మహిళ.. చివరి నిమిషంలో కొన్ని రహస్యాల వల్ల ఎలాంటి హై-స్టేక్స్ ముఖాముఖి పోరాటాన్ని ఎదుర్కొంది అనేది ఇందులో చూడొచ్చు.
రైడ్ ఆర్ డై (ప్రైమ్ వీడియో .. జులై 17)
ఆక్టేవియా స్పెన్సర్, హన్నా వాడింగ్హామ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన యాక్షన్-కామెడీ చిత్రం ఇది. ఒక ప్రమాదకరమైన కుట్రలో చిక్కుకున్న ఇద్దరు భిన్నమైన వ్యక్తులు.. దేశవ్యాప్తంగా సాగే ఛేజింగ్ నుండి తప్పించుకుని ఎలా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారనేది నవ్వులు పూయిస్తూ సాగుతుంది.
డిజైర్ (నెట్ఫ్లిక్స్.. జులై 17)
ఇది ఒక మెక్సికన్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఒక విజయవంతమైన లాయర్.. తన కూతురి స్విమ్మింగ్ కోచ్తో పెట్టుకున్న రహస్య సంబంధం వల్ల ఎలాంటి మోసాలు, అపార్థాలు, ఊహించని పరిణామాల్లో చిక్కుకుంది అనే కథతో ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సాగుతుంది.
23,000 లైవ్స్ (నెట్ఫ్లిక్స్.. జులై 17)
నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన జర్మన్ డ్రామా ఇది. కొంతమంది యువ వాలంటీర్లు క్రౌడ్ఫండింగ్ ద్వారా ఒక రెస్క్యూ షిప్ను ఏర్పాటు చేసి.. మధ్యధరా సముద్రంలో చిక్కుకుపోయిన శరణార్థులను (Refugees) కాపాడేందుకు చేసిన మానవతా మిషన్ల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
రక్తాంచల్ సీజన్ 3 (అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్.. జులై 17)
ఈ పాపులర్ క్రైమ్ డ్రామా ఇప్పుడు తన చివరి సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. విజయ్ సింగ్, వసీం ఖాన్ ల మధ్య సాగే పగ, ప్రతీకారాలు ఇందులో మరింత తీవ్రంగా ఉండబోతున్నాయి. 2000ల కాలం నాటి ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయ నేపథ్యం, అధికార పోరాటాల చుట్టూ ఈ సిరీస్ సాగుతుంది.
వదరింగ్ హైట్స్ (జియోహాట్స్టార్.. జులై 17)
ఎమిలీ బ్రోంటే రాసిన క్లాసిక్ నవల ఆధారంగా మార్గోట్ రాబీ, జాకబ్ ఎలోర్డి ప్రధాన పాత్రల్లో ఈ కొత్త చిత్రం రూపుదిద్దుకుంది. క్లాస్ డిఫరెన్సెస్, పిచ్చి ప్రేమ, బ్రేకప్ ల వల్ల క్యాథరిన్ ఎర్న్షా , హీత్క్లిఫ్ల విషాద ప్రేమకథ ఎలా ముగిసింది అనేది ఈ పీరియడ్ డ్రామాలో చూడవచ్చు.
అయితే.. మొత్తానికి రొమాన్స్, క్రైమ్, థ్రిల్లర్స్, యాక్షన్ ఇలా మీ మూడ్కు తగ్గట్టుగా నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియో, ఆపిల్ టీవీ+, ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్లలో నచ్చిన కంటెంట్ను చూసి ఈ వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేయండి.