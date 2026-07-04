Weekend OTT : థియేటర్లని మించిన వినోదం, కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల జాతర.!
Weekend OTT : వారమంతా పనులతో బిజీగా గడిపేసిన తర్వాత, వీకెండ్ రాగానే ప్రతి ఒక్కరూ కాస్త రిలాక్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు.
Weekend OTT : వారమంతా పనులతో బిజీగా గడిపేసిన తర్వాత, వీకెండ్ రాగానే ప్రతి ఒక్కరూ కాస్త రిలాక్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా సినీ ప్రియులకైతే శని, ఆదివారాలు వచ్చాయంటే చాలు, ఏ కొత్త సినిమా చూడాలి? ఈ వారం ఎలాంటి వినోదం అందుబాటులో ఉంది? అని తెగ వెతికేస్తుంటారు. సాధారణంగా కొత్త సినిమాల కోసం థియేటర్ల వైపు చూసే జనాలు, ఈ వారం అక్కడ రిలీజైన చిత్రాలకు మిక్స్డ్ టాక్ రావడంతో తమ రూటు మార్చారు. పెద్దగా రిస్క్ తీసుకోకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుని ప్రశాంతంగా వినోదాన్ని ఆస్వాదించేందుకు మెజారిటీ ప్రేక్షకులు ఓటీటీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. జనాల మూడ్ను ముందే పసిగట్టిన ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఈ వీకెండ్ను మరింత కలర్ఫుల్గా మార్చేందుకు కంకణం కట్టుకున్నాయి. గత వారంతో పోలిస్తే ఈ వారం సినిమాల సంఖ్య భారీగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే క్రేజీ వెబ్ సిరీస్లు కూడా క్యూ కట్టాయి. మరి ఈ వారం మీ స్మార్ట్ టీవీలు, మొబైల్ స్క్రీన్లను రంజింపజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆయా ఓటీటీ చిత్రాల వివరాల్లోకి వెళ్దాం..
నెట్ఫ్లిక్స్లో బహుభాషా చిత్రాల సందడి
డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో ఎప్పుడూ టాప్ గేర్లో దూసుకుపోయే నెట్ఫ్లిక్స్, ఈ వారం కూడా తన వ్యూవర్స్ కోసం అదిరిపోయే కంటెంట్ను తీసుకొచ్చింది. టాలెంటెడ్ హీరో సందీప్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'సూపర్ సుబ్బు' ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ సినిమాను కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళం, కన్నడ, మలయాళం , హిందీ వంటి ఐదు భాషల్లో అందుబాటులోకి తేవడంతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఇది ఆకట్టుకుంటోంది. దీనితో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ ఉన్న హాలీవుడ్ సస్పెన్స్ మిస్టరీ డ్రామా 'ఎనోలా హోమ్స్ 3' కూడా తెలుగు, తమిళ, హిందీ ఆడియోలతో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండటం విశేషం. బాలీవుడ్ నేటివిటీని ఇష్టపడేవారి కోసం 'దాదీ కీ షాదీ' అనే హిందీ చిత్రం, హాలీవుడ్ క్లాసిక్ లవర్స్ కోసం 'ది చోరల్' లాంటి సినిమాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇంగ్లీష్ సిరీస్ 'సర్వైవల్ ఆఫ్ ది థికెస్టో: సీజన్ 3', ఫ్రెంచ్ డ్రామా 'సమ్మర్ ’36', , కొరియన్ లవ్ స్టోరీలను ఇష్టపడేవారి కోసం 'ది మిడ్నైట్ రొమాన్స్ ఇన్ హగ్వాన్' వంటి విభిన్న వెబ్ సిరీస్లు కూడా ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్ లిస్ట్లో సందడి చేస్తున్నాయి.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో హాలీవుడ్ రేంజ్ వినోదం
ఈ వీకెండ్ రేసులో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కూడా ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. విభిన్నమైన జోనర్లతో వైవిధ్యమైన సినిమాలను తన సబ్స్క్రైబర్ల ముందుకు తెచ్చింది. వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలతో అలరించే ఐశ్వర్య రాజేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన 'ఇసకపట్నం' అనే ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ ఈ వారం ప్రైమ్లో విడుదలైంది. ఇది కూడా తెలుగుతో పాటు సౌత్ భాషలన్నింటిలోనూ, హిందీలోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఇక సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలను ఇష్టపడే సినీ ప్రియుల కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న హాలీవుడ్ భారీ చిత్రం 'ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ'ని ప్రైమ్ వీడియో అన్ని ప్రధాన భారతీయ భాషల్లోకి డబ్ చేసి మరీ రిలీజ్ చేసింది. అలాగే లీగల్ డ్రామా ఇష్టపడే వారి కోసం 'elle: ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ లీగల్లీ బ్లోండ్' అనే వెబ్ సిరీస్, సస్పెన్స్ అండ్ ఎమోషనల్ రైడ్గా సాగే 'అబ్సెషన్', , హాలీవుడ్ యాక్షన్ చిత్రాలు 'ప్రొటెక్టర్', బ్లేడ్స్ ఆఫ్ ది గార్డియన్స్' వంటి హై-వోల్టేజ్ సినిమాలు ఈ వారం ప్రైమ్ వ్యూవర్స్కు ఒక పక్కా వినోదాల విందును అందిస్తున్నాయి.
ప్రాంతీయ ఓటీటీల లోకల్ ధమాకా
గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మాత్రమే కాకుండా, మన ప్రాంతీయ ఓటీటీ సంస్థలు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడంలో గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి. పక్కా లోకల్ కంటెంట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన 'ఆహా' ఓటీటీ ఈ వారం రెండు సరికొత్త తెలుగు చిత్రాలతో మన ముందుకు వచ్చింది. అందులో 'డబుల్ బ్యారెల్' చిత్రంతో పాటు స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథగా తెరకెక్కిన 'మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ' అనే సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరోవైపు, ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఈ వారం యువతను టార్గెట్ చేస్తూ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' అనే సరికొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ను, అలాగే సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన 'డిజిటల్ డెత్' అనే సినిమాను స్ట్రీమింగ్ కి తీసుకొచ్చింది. సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) లో 'హ్యాంగ్మ్యాన్' అనే తెలుగు సినిమాతో పాటు కన్నడ చిత్రం 'ఎల్రా కాలేలియత్తే కాల' అందుబాటులో ఉన్నాయి. సోనీ లైవ్ లో బహుభాషల్లో విడుదలైన మలయాళ చిత్రం 'కరక్కం' , లయన్స్ గేట్ ప్లే లో 'హాఫ్ మ్యాన్' లాంటి హాలీవుడ్ చిత్రాలు ఓటీటీ లవర్స్కు బోలెడన్ని ఆప్షన్లను ఇస్తున్నాయి.
జియో హాట్స్టార్ , జీ5 ల లో ఇంట్రెస్టింగ్ సిరీస్ లు
జియో హాట్స్టార్ ఈ వారం డిఫరెంట్ అండ్ క్రేజీ వెబ్ సిరీస్లతో డిజిటల్ స్క్రీన్పై రచ్చ చేస్తోంది. హిందీ ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలున్న 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో' అనే వెబ్ సిరీస్ ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీనితో పాటు యానిమేషన్ , యాక్షన్ కాంబినేషన్లో వచ్చే హాలీవుడ్ పాపులర్ సిరీస్ 'ఎక్స్-మెన్ 97: సీజన్ 2', అలాగే ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్న 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2' సినిమాలు కూడా ఇక్కడ సందడి చేస్తున్నాయి. బహుభాషల్లో అలరిస్తున్న 'మాలీవుడ్ టైమ్స్', హిందీ చిత్రం 'తవ్వై' కూడా జియో హాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరో ప్రముఖ ఓటీటీ జీ5 (Zee5) విషయానికి వస్తే.. తెలుగు ప్రేక్షకులను ప్రతి వారం ట్విస్టులతో కట్టిపడేసేందుకు 'వీరభద్రుని రహస్యం' అనే వీక్లీ సిరీస్ను తీసుకొచ్చింది. అలాగే మలయాళ ఇండస్ట్రీలో మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న 'ముత్తాశి' వెబ్ సిరీస్, నార్త్ ఆడియన్స్ కోసం 'సత్లూజ్' వంటి విభిన్నమైన కథాంశాలు గల చిత్రాలను జీ5 ఈ వారం లైన్ లో పెట్టింది.
మొత్తానికి చూస్తే, ఈ వీకెండ్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ చూసినా కొత్త సినిమాలు, థ్రిల్లింగ్ వెబ్ సిరీస్ల కలయికతో కళకళలాడుతోంది. రొమాన్స్, కామెడీ, యాక్షన్, సస్పెన్స్, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఇలా అన్ని జోనర్ల సినిమాలు ఒకేసారి క్యూ కట్టడంతో ప్రేక్షకులకు ఛాయిస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ లిస్ట్లో మీ టేస్ట్కు తగ్గ సినిమాను సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఇంట్లోనే పాప్కార్న్తో ఈ వీకెండ్ను హాయిగా ఎంజాయ్ చేసేయండి!