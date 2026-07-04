వడ్డె నవీన్ 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు' - ఓటీటీ రిలీజ్ ఫిక్స్!
Transfer Trimurthulu: చాలా కాలం తర్వాత వెండితెరపై కనిపించిన 90ల నాటి స్టార్ హీరో వడ్డె నవీన్ నటించిన తాజా చిత్రం 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు'.
Transfer Trimurthulu: చాలా కాలం తర్వాత వెండితెరపై కనిపించిన 90ల నాటి స్టార్ హీరో వడ్డె నవీన్ నటించిన తాజా చిత్రం 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు'. కమల్ తేజ నర్ల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ కాప్ యాక్షన్ డ్రామాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే థియేటర్లలో మిశ్రమ ఫలితాన్ని అందుకున్న ఈ సినిమా, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో మరో ప్రయత్నానికి సిద్ధమవుతోంది.
థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన చిత్రం
నవతరం ప్రేక్షకులకు తనదైన నటనతో అలరించిన వడ్డె నవీన్, చాలా విరామం తర్వాత 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు' చిత్రంతో కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ అధికారిగా ఆయన చేసిన ప్రయత్నంపై చిత్రబృందం భారీగా ప్రచారం చేసింది. సినిమా విడుదల సమయానికి భారీగా హంగామా చేసినప్పటికీ, థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. సినిమాలోని కథనం, కథా గమనంపై విమర్శలు రావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం వెనుకబడింది. ముఖ్యంగా కమల్ తేజ నర్ల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, కమర్షియల్ హంగులతో రూపొందినప్పటికీ ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందడంలో విఫలమైంది.
ఓటీటీలో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలు
థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు' చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీ బాట పట్టింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా జూలై 17వ తేదీన ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జీ5' (ZEE5) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో చూడలేని వారు, ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై ఈ సినిమాను చూసే అవకాశం లభించింది. ఓటీటీలోనైనా ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. డిజిటల్ స్పేస్లో ఈ సినిమాకు సెకండ్ లైఫ్ లభిస్తుందని చిత్రబృందం ఆశిస్తోంది.
కీలక పాత్రల్లో నటీనటులు
ఈ చిత్రంలో వడ్డె నవీన్ సరసన రాశి సింగ్ కథానాయికగా నటించారు. అలాగే శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రాఘవంశి, రఘుబాబు, శివనారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాల కోటి, దేవి ప్రసాద్ వంటి సీనియర్ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కథాబలం ఉన్న చిత్రాలను నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో వడ్డె నవీన్ స్వయంగా ఈ సినిమాను నిర్మించడం విశేషం.
నిర్మాణ విలువలు బాగున్నప్పటికీ, స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో వచ్చిన లోపాలు సినిమా ఫలితాన్ని దెబ్బతీశాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, వడ్డె నవీన్ అభిమానులు మాత్రం ఆయనను మళ్ళీ తెరపై చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జూలై 17న ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుందో చూడాలి.