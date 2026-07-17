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ఓటీటీలో సందడి చేస్తోన్న వడ్డే నవీన్ ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు!

Transfer Trimurthulu: వడ్డే నవీన్ నటించిన చిత్రం 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు'. జూన్ నెలలో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ZEE5 ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

Srinivas Rao
Published on: 17 July 2026 11:27 AM IST
Transfer Trimurthulu
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ఓటీటీలో సందడి చేస్తోన్న వడ్డే నవీన్ ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు!

Transfer Trimurthulu: చాలా కాలం తర్వాత వడ్డే నవీన్ నటించిన చిత్రం 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు'. జూన్ నెలలో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ZEE5 ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అయితే థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు పెద్దగా స్పందన రాలేదు. మరి ఓటీటీలోనైనా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందా అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

సినిమా విషయానికి వస్తే, ఇందులో వడ్డే నవీన్ ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పాత్రలో కనిపించారు. ఒక పెద్ద రాజకీయ కుట్రను ఛేదించడమే ఈ సినిమా మెయిన్ ప్లాట్. నూతన దర్శకుడు కమల్ తేజ నర్ల దీన్ని సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాగా తీర్చిదిద్దారు. వడ్డే నవీన్ ఈ సినిమాను తన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించడం విశేషం. రాశి సింగ్, రఘుబాబు, శిల్ప తుల్స్కర్ వంటి వారు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

థియేటర్లలో కథనం నెమ్మదిగా ఉందన్న విమర్శలు వచ్చాయి, కానీ ఇంట్లో హాయిగా ఏదైనా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది ఒక ఆప్షన్ కావచ్చు. వడ్డే నవీన్ అభిమానులు అయితే ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూడవచ్చు. మీరు కూడా ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారైతే, ZEE5లో 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు'ను ఒకసారి ట్రై చేయవచ్చు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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