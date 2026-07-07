The Human Vapor : గోడల్నే దాటే హంతకుడు.. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సిరీస్ చూశారా?
The Human Vapor : ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలోకి ప్రతి వారం వందలాది కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు వస్తుంటాయి. కానీ, వాటిలో కొన్ని మాత్రమే వీక్షకులను ఎంతగానో
The Human Vapor : ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలోకి ప్రతి వారం వందలాది కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు వస్తుంటాయి. కానీ, వాటిలో కొన్ని మాత్రమే వీక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుని గ్లోబల్ ట్రెండింగ్లోకి దూసుకెళ్తాయి. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ సరికొత్త సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న జపనీస్ సిరీస్ 'హ్యూమన్ వేపర్' (The Human Vapor) సరిగ్గా ఇదే కోవకు చెందుతుంది. సైన్స్ ఫిక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, ఎమోషనల్ డ్రామా , అదిరిపోయే యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కలగలిపిన ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగానే కాకుండా, భారతదేశంలో కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో చోటు సంపాదించుకుని అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది.
'హ్యూమన్ వేపర్' అంటే ఏమిటి?
ఈ సిరీస్ శీర్షిక వినడానికి కాస్త కొత్తగా ఉన్నప్పటికీ, కథకు ఇదే అతిపెద్ద బలం. 'హ్యూమన్ వేపర్' అంటే సరళమైన భాషలో 'వాయువు (గ్యాస్/ఆవిరి) రూపంలోకి మారిపోయే మనిషి' అని అర్థం. ఈ వెబ్ సిరీస్ ఒక సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో కాకుండా, 1960 నాటి క్లాసిక్ జపనీస్ సైన్స్ ఫిక్షన్ చలనచిత్రం "ది హ్యూమన్ వేపర్" కు ఆధునిక రూపంగా (Modern Adaptation) తెరకెక్కింది. నాటి క్లాసిక్ కథకు నేటి తరం సాంకేతికతను, గ్రాఫిక్స్ హంగులను జోడించి దర్శకుడు ఈ సిరీస్ను అత్యంత ఆసక్తికరంగా మలిచారు.
ఒళ్లు గగుర్పొడిచే 'హ్యూమన్ వేపర్' అసలు కథ
ఈ సిరీస్ కథ మొత్తం వాయురూపంలోకి మారే వింత శరీరం, అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఒక రహస్య వ్యక్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతనికి తన శరీరాన్ని సాధారణ మనిషి రూపం నుండి గ్యాస్ రూపంలోకి మార్చుకోగల ప్రత్యేక శక్తులు ఉంటాయి. ఆ శక్తిని ఉపయోగించి అతను నగరంలోని గోడలు, తలుపుల సందుల నుండి కూడా సులభంగా ప్రవేశిస్తూ ఎవరికీ దొరకకుండా వరుస హత్యలకు పాల్పడుతుంటాడు. ఎంతటి అత్యాధునిక సాంకేతికత ఉన్న పోలీస్ యంత్రాంగమైనా అతన్ని పట్టుకోవడంలో ఘోరంగా విఫలమవుతుంది.
ఈ అంతుచిక్కని రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి, ఆ అదృశ్య హంతకుడిని పట్టుకోవడానికి ఒక ధైర్యవంతుడైన డిటెక్టివ్ (కెంజి) , ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ (క్యోకో) రంగంలోకి దిగుతారు. అసలు ఆ వ్యక్తి వాయువుగా ఎలా మారుతున్నాడు? అతను సమాజంలోని ప్రజలను ఎందుకు టార్గెట్ చేసి చంపుతున్నాడు? అతని వెనుక ఉన్న గతం ఏమిటి? ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఆ హంతకుడిని ఎలా అడ్డుకున్నారు? అనే విషయాలను ఉత్కంఠభరితంగా ఈ సిరీస్లో చూపించారు.
నటీనటుల అద్భుత ప్రదర్శన.. సాంకేతికత అమోఘం
ఈ సిరీస్ ఇంత పెద్ద విజయాన్ని సాధించడానికి ప్రధాన కారణం ఇందులోని నటీనటుల పర్ఫెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే చెప్పాలి. వాయువుగా మారిపోయే హంతకుడిని వెంబడించే క్రమంలో తన ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టే ప్రధాన డిటెక్టివ్ 'కెన్జీ ఒకామోటో' పాత్రలో జపనీస్ స్టార్ నటుడు షున్ ఒగురి అద్భుతంగా నటించారు. అలాగే జర్నలిస్ట్గా యు ఆయోయి తన నటనతో మెప్పించారు. వీరితో పాటు సుజు హిరోసే, కెంటో హయాషి, యుటాకా టకెనౌచి లాంటి ప్రముఖ తారలు ఈ సిరీస్లో కీలక పాత్రలు పోషించి కథకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చారు.
జపాన్లోని నెట్ఫ్లిక్స్లో జూలై 2న అధికారికంగా ప్రసారమైన ఈ మొదటి సీజన్లో మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎండ్ కార్డ్ పడేటప్పుడు తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని పెంచుతూ, వీక్షకులను టీవీ స్క్రీన్లకు కట్టేసి ఉంచుతుంది. హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లే, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సిరీస్ను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి. ఒకవేళ మీరు సైన్స్ ఫిక్షన్ , క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జానర్లను ఇష్టపడేవారైతే, నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సరికొత్త సిరీస్ ఖచ్చితంగా మీ వాచ్లిస్ట్లో ఉండాల్సిందే..