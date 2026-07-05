Super Subbu : నెట్ఫ్లిక్స్ను షేక్ చేస్తున్న ‘సూపర్ సుబ్బు’.!
Super Subbu : ఒకప్పుడు ఓటీటీ (OTT) ప్రపంచంలో హిందీ వెబ్ సిరీస్లదే ఏకఛత్రాధిపత్యం నడిచేది. 'మిర్జాపూర్', 'సేక్రెడ్ గేమ్స్' వంటి ఉత్తరాది వెబ్ సిరీస్లు
Super Subbu : ఒకప్పుడు ఓటీటీ (OTT) ప్రపంచంలో హిందీ వెబ్ సిరీస్లదే ఏకఛత్రాధిపత్యం నడిచేది. 'మిర్జాపూర్', 'సేక్రెడ్ గేమ్స్' వంటి ఉత్తరాది వెబ్ సిరీస్లు దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుని, ఆ తర్వాత దక్షిణ భారత భాషలైన తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలోకి డబ్ అయి కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేవి. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో సినిమా రంగంలోనే కాకుండా ఓటీటీ రంగంలోనూ దక్షిణాది కంటెంట్ హవా గట్టిగా నడుస్తోంది. తాజాగా సౌత్ నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రాంతీయ వెబ్ సిరీస్ హిందీ ప్రేక్షకుల మనసులను పూర్తిగా గెలుచుకుంటూ సరికొత్త ట్రెండ్కు శ్రీకారం చుట్టింది. అదే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ ‘సూపర్ సుబ్బు’. టాలెంటెడ్ హీరో సందీప్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో, మిథిలా పాల్కర్ కథానాయికగా నటించిన ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో దూసుకుపోతోంది. దక్షిణాదికి చెందిన ఒక ఒరిజినల్ కంటెంట్, ముఖ్యంగా దాని హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్లో ఈ స్థాయి భారీ వ్యూయర్షిప్ను, ఆదరణను సొంతం చేసుకోవడం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఒక అరుదైన రికార్డుగా నిలిచింది.
క్లీన్ కామెడీతో ‘సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్’.. ఆకట్టుకుంటున్న వైవిధ్యమైన కథాంశం
ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇంత పెద్ద విజయం సాధించడానికి ప్రధాన కారణం దాని కథాంశమే. సమాజంలో ఇప్పటికీ బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి సంకోచించే 'సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్' అనే అత్యంత సున్నితమైన అంశం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అయితే, సాధారణంగా ఇలాంటి సబ్జెక్టు అనగానే బోల్డ్ సీన్లు, బూతు కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ దర్శకుడు ఎక్కడా గీత దాటకుండా, అసభ్యతకు తావు లేకుండా.. ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలోని సరదా సంఘటనలతో దీనిని ఎంతో హృద్యంగా తీర్చిదిద్దారు. గ్రామీణ వాతావరణంలో పుట్టే సహజసిద్ధమైన నవ్వులను పంచుతూనే, ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఒక సామాజిక అంశంపై ఆలోచింపజేసే విధంగా కథను ముందుకు నడిపించారు. ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఒకేచోట కూర్చుని హాయిగా నవ్వుకుంటూ చూడగలిగేలా ఈ సిరీస్ను మలచడం ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
‘టిల్లు స్క్వేర్’ దర్శకుడి మార్క్ వినోదం.. క్రేజీ కాస్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్
ఈ వెబ్ సిరీస్ను టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మల్లిక్ రామ్ తెరకెక్కించారు. గతంలో టాలీవుడ్లో 'టిల్లు స్క్వేర్' వంటి భారీ కమర్షియల్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రంతో తన మార్క్ వినోదాన్ని, ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆయన, ఈ సిరీస్లోనూ అదే స్థాయి హిలేరియస్ కామెడీతో పాటు గుండెకు హత్తుకునే ఎమోషన్ను కూడా సమపాళ్లలో మిళితం చేశారు. చిలక ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే అద్భుతమైన 'మౌత్ టాక్' (Mouth Talk) సొంతం చేసుకుంది. కేవలం సౌత్ ఆడియన్స్ నుంచే కాకుండా, ఉత్తరాది సినీ విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా భారీగా పాజిటివ్ రివ్యూలు రావడం దీని విజయానికి మరింత ఊతమిచ్చింది. హీరో సందీప్ కిషన్కు ఓటీటీ ప్రపంచంలో ఇది తొలి వెబ్ సిరీస్ కావడం విశేషం. సుబ్బు పాత్రలో ఆయన అద్భుతమైన నటన, టైమింగ్తో మెప్పించారు. ఇక 'లిటిల్ థింగ్స్' వెబ్ సిరీస్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా హిందీ బెల్ట్లో విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న మిథిలా పాల్కర్ ఇందులో హీరోయిన్గా నటించడం ఉత్తరాది ప్రేక్షకులను ఈ సిరీస్ వైపు తిప్పుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. వీరిద్దరి నటన , కెమిస్ట్రీ స్క్రీన్పై చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించాయి.
మారిన ట్రెండ్: భాషా సరిహద్దులను చెరిపేసిన కంటెంట్
ఇప్పటివరకు హిందీ కంటెంట్ మాత్రమే దక్షిణాది భాషల్లో విజయవంతంగా ప్రయాణించగలదనే అంచనాలను ‘సూపర్ సుబ్బు’ పూర్తిగా తిరగరాసింది. రూట్ లెవెల్ కంటెంట్ ఉన్న ఏ కథైనా సరే, ప్రాంతీయ పరిమితులతో సంబంధం లేకుండా ఉత్తర భారత ప్రేక్షకుల మనసులను కూడా ఈజీగా కొల్లగొట్టగలదని ఈ సిరీస్ నిరూపించింది. సరైన వినోదంతో పాటు కాస్త సమాజానికి ఉపయోగపడే సందేశాన్ని అందిస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఏ మూలన ఉన్న ప్రేక్షకుడైనా బ్రహ్మరథం పడతాడని ఈ వెబ్ సిరీస్ విజయంతో మరోసారి స్పష్టమైంది. భవిష్యత్తులో సౌత్ నుంచి మరిన్ని వైవిధ్యమైన వెబ్ సిరీస్లు ఉత్తరాది మార్కెట్ను రూల్ చేయడానికి ‘సూపర్ సుబ్బు’ ఒక బలమైన పునాదిగా మారిందని చెప్పవచ్చు.