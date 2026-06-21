Save The Tigers Season 3 Review: టైగర్స్ గర్జన తగ్గిందా..? సీజన్ 3 ఎలా ఉంది.!
Save The Tigers Season 3 Review: తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో సూపర్ హిట్ ఫ్రాంచైజీగా నిలిచిన ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ సిరీస్ ఇప్పుడు మూడో సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
Save The Tigers Season 3 Review: తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో సూపర్ హిట్ ఫ్రాంచైజీగా నిలిచిన ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ సిరీస్ ఇప్పుడు మూడో సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మొదటి రెండు సీజన్లు భార్యాబాధిత భర్తల కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. మరి ఈ సరికొత్త సీజన్ 3 ఆ మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేసిందో లేదో ఈ ఆర్టికల్లో చూద్దాం.
కథేంటంటే?
మొదటి రెండు సీజన్లలో తమ భార్యల వల్ల పడే కష్టాలను పంచుకుంటూ స్నేహితులుగా మారిన విక్రమ్, రాహుల్, గంటా రవి.. ఈ సీజన్లో తమ సమస్యలకు దేవుడైన ఇంద్రుడిని నిందిస్తారు. దీని ఫలితంగా వారు ఒక ఊహించని 'మల్టీవర్స్' (Multiverse - ప్రత్యామ్నాయ ప్రపంచం) ప్రయోగంలోకి నెట్టబడతారు. ఒకరి జీవితాల్లోకి ఇంకొకరు మారిపోతారు. ఈ వింత ప్రపంచంలో వారు అవినీతి, ఇంటి సమస్యలు, గందరగోళ పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? చివరికి తమ పాత జీవితాలే నయమనుకుని వెనక్కి వచ్చారా? లేక కొత్త జీవితాల్లోనే ఉండిపోయారా? అనేదే ఈ సీజన్ కథ.
నటీనటుల పనితీరు
ఈ సీజన్లో నటీనటుల ప్రదర్శనలు చాలా వరకు మెకానికల్గా, రొటీన్గా సాగాయి. అయితే, 'గంటా రవి' పాత్రలో ప్రియదర్శి మాత్రమే మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్లో కూడా తన నటనపై నియంత్రణ కోల్పోకుండా, ప్రేక్షకులకు విసుగు తెప్పించకుండా చక్కగా నటించారు. చైతన్య కృష్ణ యాక్టింగ్ ఓకే అనిపించగా, అభినవ్ గోమఠం తన పాత్రలో సరిగ్గా ఇమడలేక ఇబ్బంది పడ్డారు.
మహిళా పాత్రల్లో పవని గంగిరెడ్డి తన నటనతో మెప్పించగా, దేవియాని శర్మ పర్వాలేదనిపించింది. గంగవ్వ, జబర్దస్త్ రావుల పాత్రలు కాస్త ఓవర్-ది-టాప్గా (అతిగా) అనిపిస్తాయి. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సునయన, హర్షవర్ధన్లకు తమ నటనను నిరూపించుకునేంత స్కోప్ దక్కలేదు. ఇక లార్డ్ ఇంద్రుడిగా వింతైన క్యామియో రోల్లో కనిపించిన వెన్నెల కిషోర్ అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయారు.
విశ్లేషణ
ఒక మంచి షో విజయవంతమై ఫ్రాంచైజీగా మారినప్పుడు, మేకర్స్ మొదటి సీజన్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్తో పోటీ పడాల్సి వస్తుంది. అయితే డైరెక్టర్లు ప్రదీప్ అద్వైతం, మహి వి. రాఘవ్లలో ఆ క్లారిటీ లోపించినట్లు ఈ సీజన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. మొదటి సీజన్ హిట్ సినిమా 'క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రండి' తరహాలో సాగగా, ఈ మూడో సీజన్ వచ్చేసరికి అటు కామెడీని పంచలేక, ఇటు ఎమోషన్స్ను పండించలేక చతికిలపడింది.
కథలో కొత్తదనం కోసం తీసుకొచ్చిన 'సోషియో-ఫాంటసీ, మల్టీవర్స్' ఎలిమెంట్స్ అంతగా వర్కవుట్ అవ్వలేదు. పాత్రల విషయానికొస్తే.. రవి కుటుంబం గేటెడ్ కమ్యూనిటీ జీవితానికి అలవాటు పడటానికి ఇబ్బంది పడుతుంటుంది. విక్రమ్ భార్య రేఖ విడాకులకు ఒప్పుకోకపోవడంతో అతని వైవాహిక సమస్యలు పెరుగుతాయి. రాహుల్ కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కోల్పోగా, అతని భార్య మాధురి తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో డైలమాలో ఉంటుంది.
ఇలాంటి సమయంలో మల్టీవర్స్ వల్ల వారి జీవితాలు తలకిందులై, భార్యలు లోబడే ప్రత్యామ్నాయ ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు. అక్కడ రవి అవినీతి రాజకీయ నాయకుడిగా మారి కూతురిని చదువు మాన్పిస్తాడు. విక్రమ్ ప్లేబాయ్గా మారి భార్యను లాయర్ ప్రాక్టీస్ చేయనివ్వడు. రాహుల్ స్క్రీన్ రైటర్ కల నెరవేర్చుకున్నా భార్య క్లినిక్ మూయించేస్తాడు. ఈ గిమ్మిక్స్ అన్నీ భర్తలకు తమ భాగస్వాముల విలువ తెలిసేలా చేయడానికే డిజైన్ చేసినా, పాత్రలు స్క్రీన్పై గట్టిగా అరుస్తూ కామెడీ చేయడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల సీన్లు నవ్వు తెప్పించకపోగా విసుగు తెప్పిస్తాయి.
సాంకేతిక విభాగం
సాంకేతిక పరంగా ఈ సిరీస్లో చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలేవీ లేవు. అజయ్ అరసాడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా సాధారణంగా ఉంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ విశ్వేశ్వర్ సిలంకోటి అందించిన విజువల్స్, షార్ప్ ఫ్రేమ్స్ మాత్రమే కాస్త గౌరవప్రదంగా ఉన్నాయి. స్క్రీన్ప్లే చాలా వేగంగా, దిశా నిర్దేశం లేకుండా సాగినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే, ప్రతి ఎపిసోడ్ కేవలం 20-25 నిమిషాల నిడివి మాత్రమే ఉండటం ప్రేక్షకులకు దక్కిన ఏకైక ఉపశమనం.
ప్లస్ పాయింట్లు:
మల్టీవర్స్ , రోల్-స్వాపింగ్ (పాత్రలు మారడం) అనే ఆలోచన బాగుంది.
భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలనే కథా ఉద్దేశం మంచిది.
మైనస్ పాయింట్లు:
బలహీనమైన, సిల్లీగా అనిపించే రచన (Writing).
నటీనటుల ఓవర్ యాక్టింగ్.
అటు కామెడీ, ఇటు ఎమోషన్ ఏదీ సరిగ్గా పండకపోవడం.
ఫైనల్ గా.. 'సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3' చాలా తొందరపాటుతో చుట్టేసినట్లుగా అనిపించే సిరీస్. ఉన్న మంచి నటీనటులను సరిగ్గా వాడుకోవడంలో మేకర్స్ విఫలమయ్యారు. గత రెండు సీజన్లను ఇష్టపడి, ఈ మూడో సీజన్ పై భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంటే నిరాశ తప్పదు. ఏదైనా టైమ్పాస్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చూడాలనుకుంటే దీనికంటే బెటర్ ఆప్షన్స్ చూసుకోవడం మేలు..