ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన సమంత 'మా ఇంటి బంగారం'
Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'మా ఇంటి బంగారం' ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తోంది.
Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'మా ఇంటి బంగారం' ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తోంది. థియేటర్లలో వంద కోట్ల రూపాయల వసూళ్లతో చరిత్ర సృష్టించిన ఈ చిత్రం, తాజాగా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమా కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది.
డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో సందడి..
సమంత ప్రధాన పాత్రలో, బి.వి. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఒక హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా వంద కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడం సినీ పరిశ్రమలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ భారీ విజయం తర్వాత, ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా జియోహాట్స్టార్లో తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, హిందీ వెర్షన్ విడుదలపై ఇంకా అధికారిక సమాచారం రావాల్సి ఉంది.
తారల సందడి .. సాంకేతిక బృందం
ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో సమంతతో పాటు గుల్షన్ దేవయ్య, మంజుష, శ్రీముఖి, గౌతమి, ఆనంద్, లక్ష్మి వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. ప్రతి పాత్రకూ కథలో ప్రాధాన్యత ఉండటంతో సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ప్రేక్షకులు కట్టిపడేస్తారు. ముఖ్యంగా సమంత నటన , నందిని రెడ్డి మేకింగ్ స్టైల్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. ఈ చిత్రాన్ని త్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన సంగీతం సినిమాలోని ఎమోషన్లను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
రికార్డుల వేట ఓటీటీలో కూడా కొనసాగుతుందా?
థియేటర్లలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ సినిమా, ఓటీటీలో ఎలాంటి రికార్డులను నమోదు చేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే థియేటర్లలో చూసిన వారు కూడా మళ్లీ ఓటీటీలో చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మహిళా ప్రధాన చిత్రంగా ఇంతటి భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'మా ఇంటి బంగారం', డిజిటల్ వ్యూయర్స్ను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి. వీకెండ్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడటానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.