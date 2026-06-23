ఓటీటీలో 'పెద్ది' సందడి.. ఎప్పుడంటే?
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా వచ్చిన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను దాటి దూసుకుపోతోంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా, విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటోంది.
ఓటీటీలో 'పెద్ది' సందడి..
థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే డిజిటల్ తెరపైకి రాబోతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' వేదికగా జూలై 2, 2026 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు ఇతర ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులోకి రానుంది. దీనిపై నెట్ఫ్లిక్స్ నుండి అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడనుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని వీడియో సాంగ్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తున్నాయి.
భారీ తారాగణం … సాంకేతిక నిపుణులు
ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించింది. జగపతి బాబు, బొమన్ ఇరానీ, శివరాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించి సినిమా స్థాయిని పెంచారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయి సంగీత దర్శకుడు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన నేపథ్య సంగీతాన్ని, పాటలను అందించగా, రత్నవేలు తన కెమెరా పనితనంతో గ్రామీణ నేపథ్యంలో దృశ్యకావ్యాన్ని ఆవిష్కరించారు. కథా పరంగా , సాంకేతిక పరంగా 'పెద్ది' ఒక అద్భుతమని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన వారు, జూలై 2 నుంచి ఇంట్లోనే ఈ చిత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. రామ్ చరణ్ కెరీర్లోనే ఈ చిత్రం ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందనడంలో సందేహం లేదు.