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ఓటీటీలో 'పెద్ది' సందడి.. ఎప్పుడంటే?

Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.

Srinivas Rao
Published on: 23 Jun 2026 9:43 AM IST
Ram Charan
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ఓటీటీలో 'పెద్ది' సందడి.. ఎప్పుడంటే?

Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా వచ్చిన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను దాటి దూసుకుపోతోంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా, విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటోంది.

ఓటీటీలో 'పెద్ది' సందడి..

థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే డిజిటల్ తెరపైకి రాబోతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' వేదికగా జూలై 2, 2026 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు ఇతర ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులోకి రానుంది. దీనిపై నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుండి అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడనుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని వీడియో సాంగ్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తున్నాయి.

భారీ తారాగణం … సాంకేతిక నిపుణులు

ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించింది. జగపతి బాబు, బొమన్ ఇరానీ, శివరాజ్‌కుమార్, దివ్యేందు శర్మ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించి సినిమా స్థాయిని పెంచారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయి సంగీత దర్శకుడు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన నేపథ్య సంగీతాన్ని, పాటలను అందించగా, రత్నవేలు తన కెమెరా పనితనంతో గ్రామీణ నేపథ్యంలో దృశ్యకావ్యాన్ని ఆవిష్కరించారు. కథా పరంగా , సాంకేతిక పరంగా 'పెద్ది' ఒక అద్భుతమని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన వారు, జూలై 2 నుంచి ఇంట్లోనే ఈ చిత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. రామ్ చరణ్ కెరీర్‌లోనే ఈ చిత్రం ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందనడంలో సందేహం లేదు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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