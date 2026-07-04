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Peddi OTT: 'పెద్ది' ఓటీటీ ఎంట్రీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?

Peddi OTT Release Date: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం డిజిటల్ వేదికపైకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.

Srinivas Rao
Published on: 4 July 2026 1:01 PM IST
Peddi OTT
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Peddi OTT: 'పెద్ది' ఓటీటీ ఎంట్రీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?

Peddi OTT Release Date: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఈ ఏడాది టాలీవుడ్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచి, సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ విజయాన్ని అందుకుని గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం డిజిటల్ వేదికపైకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.

ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌కు రంగం సిద్ధం

థియేటర్లలో విజయవంతమైన రన్‌ను పూర్తి చేసుకున్న 'పెద్ది', జూలై 9న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో విడుదల కానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం అధికారికంగా ధృవీకరించింది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ , మలయాళ భాషల్లో ఈ చిత్రం జూలై 9 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దక్షిణాది భాషలకు ఐదు వారాల ఓటీటీ విండో ఉండగా, హిందీ వెర్షన్ మాత్రం ఆగస్టు నెలలో అందుబాటులోకి రానుంది.

ప్రేక్షకులను అలరించిన 'పెద్ది'

ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించగా, శృతి హాసన్ ఒక ప్రత్యేక గీతంలో మెరిశారు. శివ రాజ్‌కుమార్, దివ్యాందు, బొమన్ ఇరానీ, జగపతి బాబు , తారక్ పొన్నప్ప వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించి సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చారు. ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది.

బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానం

'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' వంటి భారీ చిత్రాలను వెనక్కి నెట్టి, ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా 'పెద్ది' నిలవడం విశేషం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినప్పటికీ, దేశీయంగా , తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రం సృష్టించిన ప్రభంజనం అద్భుతం. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాను వీక్షించే అవకాశం దక్కించుకున్నారు.

మరి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'పెద్ది' ఎలాంటి వ్యూస్‌ను సొంతం చేసుకుంటుందో వేచి చూడాలి. రామ్ చరణ్ నటించిన ఈ చిత్రం కోసం మీరు ఎదురుచూస్తున్నారా? మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి!

Ram CharanPeddiNetflixOTT release dateTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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