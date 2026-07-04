Peddi OTT: 'పెద్ది' ఓటీటీ ఎంట్రీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?
Peddi OTT Release Date: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం డిజిటల్ వేదికపైకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
Peddi OTT Release Date: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఈ ఏడాది టాలీవుడ్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచి, సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ విజయాన్ని అందుకుని గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం డిజిటల్ వేదికపైకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కు రంగం సిద్ధం
థియేటర్లలో విజయవంతమైన రన్ను పూర్తి చేసుకున్న 'పెద్ది', జూలై 9న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో విడుదల కానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం అధికారికంగా ధృవీకరించింది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ , మలయాళ భాషల్లో ఈ చిత్రం జూలై 9 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దక్షిణాది భాషలకు ఐదు వారాల ఓటీటీ విండో ఉండగా, హిందీ వెర్షన్ మాత్రం ఆగస్టు నెలలో అందుబాటులోకి రానుంది.
ప్రేక్షకులను అలరించిన 'పెద్ది'
ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించగా, శృతి హాసన్ ఒక ప్రత్యేక గీతంలో మెరిశారు. శివ రాజ్కుమార్, దివ్యాందు, బొమన్ ఇరానీ, జగపతి బాబు , తారక్ పొన్నప్ప వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించి సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చారు. ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది.
బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానం
'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' వంటి భారీ చిత్రాలను వెనక్కి నెట్టి, ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా 'పెద్ది' నిలవడం విశేషం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినప్పటికీ, దేశీయంగా , తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రం సృష్టించిన ప్రభంజనం అద్భుతం. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాను వీక్షించే అవకాశం దక్కించుకున్నారు.
మరి నెట్ఫ్లిక్స్లో 'పెద్ది' ఎలాంటి వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుంటుందో వేచి చూడాలి. రామ్ చరణ్ నటించిన ఈ చిత్రం కోసం మీరు ఎదురుచూస్తున్నారా? మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి!