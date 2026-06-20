ఈ వారం ఓటీటీ ముచ్చట్లు.. బాక్సాఫీస్ 'దృశ్యం 3' నుంచి మన 'సేవ్ ది టైగర్స్ 3' వరకు..!
వీకెండ్ వచ్చేసిందంటే చాలు.. ఓటీటీ లవర్స్ అంతా రిమోట్ పట్టుకుని ఏ కొత్త సినిమా లేదా వెబ్ సిరీస్ డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి వచ్చిందా అని వెతకడం కామన్. అయితే..
వీకెండ్ వచ్చేసిందంటే చాలు.. ఓటీటీ లవర్స్ అంతా రిమోట్ పట్టుకుని ఏ కొత్త సినిమా లేదా వెబ్ సిరీస్ డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి వచ్చిందా అని వెతకడం కామన్. అయితే ఈ వారం మీ సెర్చ్కు పనిలేకుండా యాపిల్ టీవీ, నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలు అదిరిపోయే కంటెంట్తో రెడీ అయిపోయాయి. సస్పెన్స్, యాక్షన్, లవ్, ఫుల్ టైం కామెడీ.. ఇలా అన్ని జోనర్ల ఆడియన్స్కు నచ్చేలా ఈ వారం రిలీజ్ అయిన టాప్ సినిమాలివే..
1. దృశ్యం 3 (Drishyam 3) – అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన మోహన్లాల్ 'దృశ్యం 3'తో మళ్లీ వచ్చేసారు. జార్జ్కుట్టి , అతని కుటుంబాన్ని అంతం చేయడానికి పాత శత్రువులు మళ్లీ తెరపైకి వస్తారు. ఈసారి శత్రువులు వేసిన పక్కా ప్లాన్ నుంచి జార్జ్కుట్టి తన మైండ్ గేమ్తో కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నాడు, అసలు కథ ముగింపు వైపు ఎలా సాగిందనేదే ఈ సినిమా ప్రత్యేకత. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారు అస్సలు మిస్ కాకూడని చిత్రమిది.
2. సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3 (Save The Tigers Season 3) – జియోహాట్స్టార్
మన తెలుగు ఆడియన్స్ను గిలిగింతలు పెట్టడానికి 'సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3' వచ్చేసింది. ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమఠం, కృష్ణ చైతన్యల భార్యల ఫ్రస్టేషన్ ఈ సీజన్లోనూ కొనసాగుతుంది. అయితే ఈసారి కథలో ఒక క్రేజీ ట్విస్ట్ ఇస్తూ వెన్నెల కిశోర్ 'లార్డ్ ఇంద్ర' క్యారెక్టర్లో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ఆయన వీళ్లను ఒక సరికొత్త ఊహాజనిత ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లడం, అక్కడ ఈ ముగ్గురి లైఫ్ ఎలా మారిందనేది అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీతో చూపించారు.
3. అబ్ హోగా హిసాబ్ (Ab Hoga Hisaab) – అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్
సంజయ్ కపూర్, మౌనీ రాయ్, షాహీర్ షేక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పవర్ఫుల్ రివెంజ్ డ్రామా ఇది. పంజాబ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ కథలో కెనడా వెళ్లాలనే కలలతో ఉండే యువతను టార్గెట్ చేస్తూ సాగే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ (మానవ అక్రమ రవాణా) మాఫియా గుట్టును, ఒక ఎన్నారై యువకుడు తన తమ్ముడి కోసం వచ్చి ఎలా రట్టు చేశాడనేది చాలా గ్రిప్పింగ్గా తెరకెక్కించారు.
4. ఐ విల్ ఫైండ్ యు (I Will Find You) – నెట్ఫ్లిక్స్
ప్రముఖ నవలా రచయిత హర్లాన్ కోబెన్ రాసిన బెస్ట్ సెల్లింగ్ బుక్ ఆధారంగా వచ్చిన సస్పెన్స్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. తన సొంత కొడుకునే చంపాడనే అపనిందతో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఒక తండ్రి, తన కొడుకు బతికే ఉన్నాడనే ఒక చిన్న క్లూ దొరకడంతో జైలు నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నాడు? అసలు నిజాన్ని ఎలా నిరూపించుకున్నాడు? అనే థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సిరీస్ సాగుతుంది.
5. హస్బెండ్స్ ఇన్ యాక్షన్ (Husbands in Action) – నెట్ఫ్లిక్స్
ఇదొక కొరియన్ యాక్షన్-కామెడీ మూవీ. ఒకే మహిళకు మాజీ భర్త (డ్రగ్స్ డిటెక్టివ్), ప్రస్తుత భర్త (వెటర్నరీ డాక్టర్) అయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు.. ఒక క్రిమినల్ గ్యాంగ్ నుంచి ఆ మహిళను, ఆమె కూతురిని కాపాడటానికి ఎలా చేతులు కలిపారు? వారి మధ్య ఉండే పాత పగలు ఎలాంటి కామెడీ సిట్యువేషన్స్కు దారితీశాయనేది చాలా సరదాగా చూపించారు.
6. యువర్ ఫాల్ట్: లండన్ (Your Fault: London) – అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
రొమాంటిక్ డ్రామాలు ఇష్టపడే యూత్కు ఈ సిరీస్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. 'మై ఫాల్ట్: లండన్' సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ కథలో, నోవా ఆక్స్ఫర్డ్ వెళ్లడం, నిక్ తన కెరీర్లో బిజీ అవ్వడం వల్ల వారి లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్లో ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు వచ్చాయి? కేవలం ప్రేమ మాత్రమే వారిని కలిపి ఉంచగలదా? అనే ఎమోషనల్ పాయింట్తో దీన్ని నిర్మించారు.
7. షుగర్ సీజన్ 2 (Sugar Season 2) – యాపిల్ టీవీ
కాలిన్ ఫారెల్ డిటెక్టివ్ జాన్ షుగర్గా నటించిన ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామా సిరీస్ 'షుగర్' సరికొత్త సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈసారి ఒక బాక్సర్ తమ్ముడి మిస్సింగ్ కేస్ వెనుక ఉన్న నగర స్థాయి అవినీతి కుంభకోణాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, జాన్ షుగర్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని రహస్యాలను కూడా ఎలా తెలుసుకున్నాడనే ఇంటెన్స్ స్క్రీన్ప్లేతో ఈ సీజన్ నడుస్తుంది.
8. వాయిస్మెయిల్స్ ఫర్ ఇసాబెల్లె (Voicemails for Isabelle) – నెట్ఫ్లిక్స్
చనిపోయిన తన సోదరి జ్ఞాపకాలను తలుచుకుంటూ, ఆమె పాత ఫోన్ నంబర్కు ప్రతిరోజూ వాయిస్ మెసేజ్లు పంపే ఒక యువతి కథ ఇది. అయితే ఆ నంబర్ అప్పటికే వేరే యువకుడికి అలాట్ అయి ఉంటుంది. ఆ వాయిస్ మెసేజ్ల ద్వారా ఇద్దరు అపరిచిత వ్యక్తుల మధ్య ఎలాంటి అందమైన ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఏర్పడిందనేదే ఈ రోమ్-కామ్ మూవీ స్టోరీ.
9. ఒయాసిస్ (Oasis) – నెట్ఫ్లిక్స్
స్పెయిన్లోని ఒక లగ్జరీ రిసార్ట్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే క్రైమ్ మిస్టరీ ఇది. అక్కడ ఉన్న ఒక యువతి అకస్మాత్తుగా మాయం కావడంతో పోలీసులు ఆ రిసార్ట్ను పూర్తిగా సీజ్ చేస్తారు. దాంతో అక్కడ ఉన్న గెస్టులు, స్టాఫ్ అందరిపై అనుమానాలు మొదలవుతాయి. ఈ క్రమంలో బయటపడే ఒక్కొక్కరి రహస్యాలు వీక్షకులకు మంచి థ్రిల్ను ఇస్తాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. మీ టేస్ట్కు తగ్గ సినిమా లేదా సిరీస్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేసేయండి..