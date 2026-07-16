Home ఓటీటీనెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' సందడి!

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' సందడి!

Gurthukosthunnayi: ఈటీవీ విన్ వేదికగా విడుదలైన కొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది.

Srinivas Rao
Published on: 16 July 2026 10:48 AM IST
Gurthukosthunnayi
X

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' సందడి!

Gurthukosthunnayi: ఈటీవీ విన్ వేదికగా విడుదలైన కొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. ఈ సిరీస్ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి ప్రజాదరణ పొందడంతో, ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ దీని స్ట్రీమింగ్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తెలుగులో ఇప్పటికే అలరిస్తున్న ఈ సిరీస్, ఇప్పుడు కొత్త భాషల్లోకి విస్తరిస్తూ మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరువవుతోంది. ఇందులో భాగంగా, తాజాగా తమిళ వెర్షన్ కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇతర భారతీయ భాషల్లో కూడా ఈ సిరీస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

హృదయాలను హత్తుకునే జ్ఞాపకాల ప్రయాణం

వినోద్ గాలి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ఒక అద్భుతమైన నోస్టాల్జిక్ డ్రామా. విజయ్ అశ్విన్ , యశశ్రీ రావు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్, ప్రతి ఒక్కరిని పాత జ్ఞాపకాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది. విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై శరత్ చంద్ర నాయుడు నిర్మించిన ఈ సిరీస్‌కు సుహాస్ , అజయ్ అరసడ సంగీతం అందించారు. కథనం , పాత్రల నటన ప్రేక్షకులకు ఒక మధురమైన అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి.

నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం

ఈ సిరీస్‌లో ప్రధాన జంటతో పాటు ప్రియదర్శి రామ్, రోహిణి హట్టంగడి, శివన్నారాయణ, పవన్ సిద్ధు, వివా రాఘవ్, గోదావరి గోపి , గోపరాజు రమణ వంటి అనుభవజ్ఞులైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. వీరి అభినయం సిరీస్‌కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. బలమైన భావోద్వేగాలు , మధురమైన సంగీతంతో ఈ సిరీస్ కుటుంబ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

GurthukosthunnayiETV WinNetflixVijay AshwinYashashri RaoTamil Version
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X