నెట్ఫ్లిక్స్లో 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' సందడి!
Gurthukosthunnayi: ఈటీవీ విన్ వేదికగా విడుదలైన కొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది.
Gurthukosthunnayi: ఈటీవీ విన్ వేదికగా విడుదలైన కొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. ఈ సిరీస్ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి ప్రజాదరణ పొందడంతో, ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ దీని స్ట్రీమింగ్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తెలుగులో ఇప్పటికే అలరిస్తున్న ఈ సిరీస్, ఇప్పుడు కొత్త భాషల్లోకి విస్తరిస్తూ మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరువవుతోంది. ఇందులో భాగంగా, తాజాగా తమిళ వెర్షన్ కూడా నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇతర భారతీయ భాషల్లో కూడా ఈ సిరీస్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
హృదయాలను హత్తుకునే జ్ఞాపకాల ప్రయాణం
వినోద్ గాలి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ఒక అద్భుతమైన నోస్టాల్జిక్ డ్రామా. విజయ్ అశ్విన్ , యశశ్రీ రావు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్, ప్రతి ఒక్కరిని పాత జ్ఞాపకాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది. విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై శరత్ చంద్ర నాయుడు నిర్మించిన ఈ సిరీస్కు సుహాస్ , అజయ్ అరసడ సంగీతం అందించారు. కథనం , పాత్రల నటన ప్రేక్షకులకు ఒక మధురమైన అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి.
నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం
ఈ సిరీస్లో ప్రధాన జంటతో పాటు ప్రియదర్శి రామ్, రోహిణి హట్టంగడి, శివన్నారాయణ, పవన్ సిద్ధు, వివా రాఘవ్, గోదావరి గోపి , గోపరాజు రమణ వంటి అనుభవజ్ఞులైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. వీరి అభినయం సిరీస్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. బలమైన భావోద్వేగాలు , మధురమైన సంగీతంతో ఈ సిరీస్ కుటుంబ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.