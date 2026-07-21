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Nicholas Galitzine: ఓటీటీకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న నికోలస్ గాలిట్జిన్ సినిమా!

Nicholas Galitzine: ప్రఖ్యాత మాట్టెల్ బొమ్మల విశ్వం ఆధారంగా తెరకెక్కిన భారీ బడ్జెట్ ఫాంటసీ చిత్రం 'మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్'.

Srinivas Rao
Published on: 21 July 2026 11:55 AM IST
Nicholas Galitzine
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Nicholas Galitzine: ఓటీటీకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న నికోలస్ గాలిట్జిన్ సినిమా!

Nicholas Galitzine: ప్రఖ్యాత మాట్టెల్ బొమ్మల విశ్వం ఆధారంగా తెరకెక్కిన భారీ బడ్జెట్ ఫాంటసీ చిత్రం 'మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్'. నికోలస్ గాలిట్జిన్, జారెడ్ లెటో, ఇడ్రిస్ ఎల్బా, కమిలా మోండెజ్ వంటి ప్రముఖ తారాగణంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో మాత్రం తీవ్ర నిరాశపరిచింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్‌గా నిలిచిన ఈ సినిమా, తాజాగా డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధమైంది.

ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు

థియేట్రికల్ రన్‌లో ఘోరంగా విఫలమైనప్పటికీ, ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను ప్రముఖ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియోస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా జూలై 22 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు ఇకపై ఓటీటీలో ఈ విజువల్ వండర్‌ను వీక్షించవచ్చు.

కథాంశం … తారాగణం

ట్రావిస్ నైట్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో నికోలస్ గాలిట్జిన్ హీరోగా ఆడమ్ గ్లెన్ పాత్రలో నటించారు. తన స్వస్థలమైన ఎటర్నియా గ్రహాన్ని దుష్ట శక్తులైన స్కెలెటార్ (జారెడ్ లెటో) బారి నుంచి కాపాడే యోధుడిగా హీ-మాన్ సాహసాలు ఈ చిత్ర కథాంశం. 1987లో డాల్ఫ్ లుండ్‌గ్రెన్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన చిత్రం తర్వాత, లైవ్-యాక్షన్ అడాప్టేషన్‌లో తెరకెక్కిన రెండవ సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ చిత్రంలో అలిసన్ బ్రీ, మోರೆనా బక్కరిన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

నటీనటుల తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌లు

ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన నికోలస్ గాలిట్జిన్ త్వరలోనే 'ది మస్కిటో బౌల్', 'రెడ్, వైట్ & రాయల్ వెడ్డింగ్', 'ది రిటర్న్ ఆఫ్ స్టాన్లీ అట్‌వెల్', 'ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్' వంటి పలు ఆసక్తికరమైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్‌లు నిర్మాణ వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి.

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Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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