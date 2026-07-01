Mammatiyaan Stars Review : ధోనీ ఫ్యాన్స్ మిస్ అవ్వొద్దు.. స్పోర్ట్స్, క్రైమ్.. అదిరిన కాంబో.!
Mammatiyaan Stars Review : క్రికెట్ అంటే భారతీయులకు ఒక ఎమోషన్, అదే ధోనీ అంటే ఒక పిచ్చి! సరిగ్గా ఇదే పాయింట్ను బేస్ చేసుకుని రూపొందిన సరికొత్త..
Mammatiyaan Stars Review : క్రికెట్ అంటే భారతీయులకు ఒక ఎమోషన్, అదే ధోనీ అంటే ఒక పిచ్చి! సరిగ్గా ఇదే పాయింట్ను బేస్ చేసుకుని రూపొందిన సరికొత్త వెబ్ సిరీస్ ‘మమ్మతియాన్ స్టార్స్’ (Mammatiyaan Stars). జూన్ 26 నుండి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ ZEE5 లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్.. ఒక భిన్నమైన కథాంశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
కథ ఏంటంటే.?
ఒక పల్లెటూరిలో ఉండే నలుగురు స్నేహితులు వైభవ్ మురుగేషన్, లావణ్య అన్బళగన్, వెంకడ బాలమురళి, జగబర్ సాథిక్. వీరికి క్రికెట్ అన్నా, ముఖ్యంగా ఎంఎస్ ధోనీ అన్నా ప్రాణం. తమ ఊరి ప్రజలతో కలిసి క్రికెట్ను విపరీతంగా ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, ధోనీ ఆడే చివరి మ్యాచ్ను ఎలాగైనా చెన్నై వెళ్లి లైవ్గా స్టేడియంలో చూడాలని ఈ ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఫిక్స్ అవుతారు. కానీ, చేతిలో పైసా లేదు. దాంతో ఎలాగైనా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఆరాటంలో కొందరు తప్పుడు దారులు తొక్కుతారు. కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడాలనే ఆశతో లావణ్య కూడా వీరితో కలిసి చెన్నై ప్రయాణమవుతుంది. అయితే, చెన్నై లాంటి పెద్ద నగరంలో అడుగుపెట్టాక వారు అనుకున్న ప్లాన్లన్నీ తలకిందులై తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్లో పడతారు. అసలు వీరు ఎలాంటి ప్రమాదాల్లో చిక్కుకున్నారు? చివరికి ధోనీ మ్యాచ్ను చూడగలిగారా లేదా? అనేదే మిగిలిన కథ.
ఎలా ఉందంటే.?
ఒక పాపులర్ స్పోర్ట్ను బ్యాక్డ్రాప్గా తీసుకుని.. యువత తమ ఇష్టాన్ని లేదా పిచ్చిని తప్పుడు మార్గాల్లోకి మళ్లించడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడతారనే పాయింట్ను దర్శకుడు సవీర్ సుధాకర్ చక్కగా చూపించారు. ఫేక్ టికెట్ స్కామ్లు, బెట్టింగ్ మాఫియా వంటి నేటి తరం యువతను ఆకర్షించే డేంజర్ జోన్స్ను ఈ సిరీస్ కళ్లకు కట్టింది. అయితే, సిరీస్ ప్రారంభ ఎపిసోడ్లు చాలా నిదానంగా సాగుతాయి. కథ చెన్నైకి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాతే స్క్రీన్ప్లే వేగం పుంజుకుంటుంది. బెట్టింగ్ పార్లర్ సీన్లు ఉత్కంఠగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల అవి రిపీటెడ్గా అనిపిస్తాయి. ఎడిటింగ్ టీమ్ కాస్త శ్రద్ధ పెట్టి లాగ్ సీన్లను కట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది.
నటీనటులు.. సాంకేతిక విభాగం
నలుగురు ప్రధాన పాత్రధారులు వైభవ్, లావణ్య, వెంకడ, జగబర్ తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. ముఖ్యంగా లావణ్య తన నటనతో ప్రత్యేకంగా మెప్పించింది. నాన్ కడవుల్ రాజేంద్రన్, వివేక్ ప్రసన్న, సంపత్ రామ్ వంటి సపోర్టింగ్ కాస్ట్ కూడా సిరీస్కు బలాన్నిచ్చారు. భరత్ ధనశేఖర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పి.ఎమ్. రాజ్కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ కథకు తగ్గట్టుగా బాగున్నాయి. ఎడిటర్ పవిత్రన్ వర్క్ విషయంలో మరికొంత కత్తెరకు పని చెప్పాల్సింది.
చివరిగా చెప్పాలంటే.. ప్రారంభంలో వచ్చే కాస్త స్లో నరేషన్ను పక్కన పెడితే.. స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్, క్రైమ్ డ్రామా ఎలిమెంట్స్ ఇష్టపడే వారికి, ముఖ్యంగా ధోనీ ఫ్యాన్స్కు 'మమ్మతియాన్ స్టార్స్' ఒక మంచి ఓటీటీ ఛాయిస్. యువతకు, తల్లిదండ్రులకు ఇదొక ఐ-ఓపెనర్గా పనిచేస్తుంది.