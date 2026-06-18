Drishyam 3: ‘దృశ్యం 3’ తెలుగు వెర్షన్ ఓటీటీ రిలీజ్పై హైకోర్టు స్టే!
Drishyam 3: మోహన్లాల్ లీడ్ రోల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది.
Drishyam 3: మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ లీడ్ రోల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’ ఎట్టకేలకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో జూన్ 18 నుండి ఈ చిత్రం అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ డిజిటల్ రిలీజ్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రం గట్టి షాక్ తగిలింది. లీగల్ వివాదాల కారణంగా ‘దృశ్యం 3’ తెలుగు వెర్షన్ స్ట్రీమింగ్ను మేకర్స్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది.
మద్రాస్ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు.. అసలు వివాదం ఇదే!
‘దృశ్యం 3’ మలయాళ వెర్షన్తో పాటే తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ, సరిగ్గా రిలీజ్ సమయానికి మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ చిత్ర తెలుగు వెర్షన్ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధిస్తూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తెలుగులో వచ్చిన ‘దృశ్యం’ మొదటి భాగాన్ని తెరకెక్కించిన సీనియర్ నటి, ప్రముఖ దర్శకురాలు శ్రీప్రియకు చెందిన ‘రాజ్కుమార్ థియేటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’ సంస్థ కోర్టును ఆశ్రయించడమే దీనికి కారణం.
‘దృశ్యం’ ఫ్రాంచైజీకి సంబంధించిన తెలుగు రైట్స్ (రీమేక్, అడాప్టేషన్ , సీక్వెల్ హక్కులు) అన్నీ తమ సంస్థ వద్దే ఉన్నాయని, అలాంటప్పుడు తమకు తెలియకుండా మూడో భాగాన్ని నేరుగా తెలుగులోకి డబ్ చేసి ఓటీటీలో విడుదల చేయడం కాపీరైట్ చట్టాల ఉల్లంఘనే అవుతుందని వారు పిటిషన్లో వాదించారు. ఈ పిటిషన్ను విచారించిన జస్టిస్ కె. కుమరేష్ బాబు.. తదుపరి విచారణ జరిగే వరకు ‘దృశ్యం 3’ తెలుగు వెర్షన్ను ఓటీటీతో పాటు ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్లలోనూ విడుదల చేయరాదని ప్రతివాదులను ఆదేశించారు.
వెంకటేష్ రీమేక్ సెంటిమెంట్ మిస్ అవ్వడమే కారణమా?
గతంలో వచ్చిన మోహన్లాల్ ‘దృశ్యం’, ‘దృశ్యం 2’ చిత్రాలు తెలుగులో వెంకటేష్ హీరోగా ‘దృశ్యం’, ‘దృశ్యం 2’ పేర్లతోనే రీమేక్ అయి భారీ విజయాలు అందుకున్నాయి. అయితే, ఈ మూడో భాగానికి వచ్చేసరికి మేకర్స్ తెలుగులో రీమేక్ చేయకుండా, నేరుగా మలయాళ వెర్షన్ను తెలుగులోకి డబ్ చేసి రిలీజ్ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ వ్యూహాత్మక మార్పే ఇప్పుడు లీగల్ వివాదాలకు దారితీసి, తెలుగు స్ట్రీమింగ్కు బ్రేక్ పడేలా చేసింది.
ప్రైమ్ వీడియోలో ఏయే భాషల్లో అందుబాటులో ఉందంటే?
ప్రస్తుతానికి తెలుగు వెర్షన్ అందుబాటులో లేనప్పటికీ, ‘దృశ్యం 3’ ఒరిజినల్ మలయాళ వెర్షన్తో పాటు తమిళ, కన్నడ భాషల్లో ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇంగ్లీష్ సబ్టైటిల్స్ సహాయంతో ఈ చిత్రాన్ని చూడవచ్చు. అలాగే, అంధుల కోసం మలయాళ ఆడియో డిస్క్రిప్షన్ సపోర్ట్ను కూడా ఇందులో చేర్చారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 330 కోట్ల సంచలనం!
జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లో మోహన్లాల్ మరోసారి ‘జార్జ్కుట్టి’గా తన అద్భుతమైన తెలివితేటలతో కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే పాత్రలో మెప్పించారు. మీనా, అన్సిబా హసన్, ఎస్తేర్ అనిల్, కళాభవన్ షాజోన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మే 21న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 330 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. థియేటర్లలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ దూసుకుపోతోంది. మరి ఈ లీగల్ టెన్షన్స్ ఎప్పుడు వీడి, తెలుగు వెర్షన్ ఎప్పుడు లైవ్ అవుతుందో చూడాలి!