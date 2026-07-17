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సాయి పల్లవి హిందీ ఎంట్రీ మూవీ 'ఏక్ దిన్'.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో

Ek Din: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న జునైద్ ఖాన్, సాయి పల్లవిల రొమాంటిక్ డ్రామా 'ఏక్ దిన్' ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది.

Srinivas Rao
Published on: 17 July 2026 1:08 PM IST
Ek Din
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సాయి పల్లవి హిందీ ఎంట్రీ మూవీ 'ఏక్ దిన్'.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో

Ek Din: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న జునైద్ ఖాన్, సాయి పల్లవిల రొమాంటిక్ డ్రామా 'ఏక్ దిన్' ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. మే నెలలో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం, తాజాగా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభించింది. ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే చూసేందుకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఏమిటీ 'ఏక్ దిన్' కథ?

సునీల్ పాండే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ఏక్ దిన్', థాయ్ చిత్రం 'వన్ డే' (2016)కి అధికారిక రీమేక్. తన సహోద్యోగి మీరా (సాయి పల్లవి)ని ప్రేమిస్తూ, ఆ విషయాన్ని చెప్పలేక సతమతమయ్యే దినేష్ (జునైద్ ఖాన్) కథ ఇది. పని నిమిత్తం జపాన్ వెళ్ళినప్పుడు, ఒక దేవాలయంలో కోరుకున్న కోరిక నెరవేరి, మీరాతో ఒక్క రోజు గడిపే అవకాశం అతనికి దక్కుతుంది. ఆ ఒక్క రోజు వారి జీవితాలను ఎలా మార్చేసింది అన్నదే ఈ సినిమా ప్రధానాంశం.

బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ.. ఓటీటీలో మెరుపులు మెరిపిస్తుందా?

సుమారు 25 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 5.50 కోట్ల వసూళ్లను మాత్రమే సాధించింది. కథలో కొత్తదనం లేకపోయినా, ఒక రకమైన 'నోస్టాల్జియా'ను కలిగిస్తుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా యాక్షన్, వయొలెంట్ సినిమాల మధ్య, ఇలాంటి సున్నితమైన ప్రేమకథ కోసం వెతుకుతున్న వారికి 'ఏక్ దిన్' ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం

ఈ చిత్రంలో జునైద్ ఖాన్ తన కెరీర్‌లో మూడవ చిత్రంగా (మహారాజ్, లవ్ యాపా తర్వాత) నటించగా, సాయి పల్లవి ఈ సినిమాతోనే హిందీ చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయమయ్యారు. స్నేహ దేశాయ్ , స్పందన్ మిశ్రా ఈ చిత్రానికి కథను అందించారు. సాంకేతిక విభాగంలో రామ్ సంపత్ సంగీతాన్ని సమకూర్చగా, ఇర్షాద్ కామిల్ సాహిత్యాన్ని అందించారు. అలాగే మనోజ్ లోబో సినిమాటోగ్రఫీని, బల్లు సలుజా ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను నిర్వహించారు.

థియేటర్లలో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఈ వీకెండ్ ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ ప్రేమకథను వీక్షించవచ్చు. సాయి పల్లవి హిందీ ఎంట్రీని, అలాగే జునైద్ ఖాన్ నటనను చూడాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాన్స్!

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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