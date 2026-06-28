July OTT Releases : జూలై ఓటీటీ జాతర.. ఈ సినిమాలు మిస్ అవొద్దు.!
July OTT Releases : జూలై 2026 ఓటీటీ ధమాకా: ఈ నెలలో డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి రాబోతున్న క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు! సినిమా ప్రియులకు జూలై 2026 నెల సరికొత్త
July OTT Releases : జూలై 2026 ఓటీటీ ధమాకా: ఈ నెలలో డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి రాబోతున్న క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు! సినిమా ప్రియులకు జూలై 2026 నెల సరికొత్త వినోదాన్ని పంచడానికి సిద్ధమైంది. అగ్ర దర్శకుడు రాజ్కుమార్ హిరాణీ మొదటి వెబ్ సిరీస్ నుండి, హాలీవుడ్ పాపులర్ సీక్వెల్స్, కొరియన్ డ్రామాలు, మన తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ వరకు ఎన్నో ఆసక్తికరమైన చిత్రాలు, సిరీస్లు ఈ నెలలో వేర్వేరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లలో సందడి చేయబోతున్నాయి.
నెల ప్రారంభంలోనే ఎనోలా హోమ్స్ 3 , ఎల్లే హల్చల్
జూలై 1వ తేదీన నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా మిల్లీ బాబీ బ్రౌన్, హెన్రీ కావిల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పాపులర్ మిస్టరీ ఫ్రాంచైజీ 'ఎనోలా హోమ్స్ 3' అలరించడానికి వస్తోంది. ఈ సారి యువ డిటెక్టివ్ ఎనోలా హోమ్స్ లండన్ సరిహద్దులు దాటి ఒక ప్రమాదకరమైన కేసును ఛేదించాల్సి వస్తుంది. ఎన్నో మలుపులు, సస్పెన్స్తో కూడిన ఈ చిత్రం ఎనోలా కెరీర్లోనే అత్యంత కఠినమైన సాహసంగా నిలవనుంది. అదే రోజున అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రఖ్యాత 'లీగల్లీ బ్లోండ్' చిత్రాలకు ప్రీక్వెల్గా రూపొందిన 'ఎల్లే' (Elle) సిరీస్ కూడా విడుదల కానుంది. ఐకానిక్ క్యారెక్టర్ ఎల్లే వుడ్స్ లా కాలేజీలో చేరడానికి ముందు, ఆమె హైస్కూల్ రోజుల్లో ఎలాంటి జీవితాన్ని గడిపింది అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ సిరీస్లో చూపించబోతున్నారు.
తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించే 'సూపర్ సుబ్బు'.. హిరాణీ మార్క్ 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో'
టాలెంటెడ్ హీరో సందీప్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'సూపర్ సుబ్బు' జూలై 2న నెట్ఫ్లిక్స్ నుండి వస్తున్న మొదటి ఒరిజినల్ తెలుగు సిరీస్గా డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి రానుంది. సుబ్రహ్మణ్యం "సుబ్బు" చిలుకూరి రావు అనే ఒక సాధారణ యువకుడి జీవితం చుట్టూ తిరిగే ఈ కామెడీ-డ్రామాలో చిన్నపాటి గందరగోళాలు, నవ్వులు, కుటుంబ ఎమోషన్స్ కలబోసి ఈ సిరీస్ను రూపొందించారు. దీని తర్వాత జూలై 3న జియోహాట్స్టార్లో బాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు రాజ్కుమార్ హిరాణీ నిర్మించిన తొలి వెబ్ సిరీస్ 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో' స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అవినాష్ అరుణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సైబర్ క్రైమ్ కామెడీ-డ్రామాలో అర్షద్ వాల్సి, విక్రాంత్ మాస్సే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అమిత్ దూబే రాసిన పుస్తకాల ఆధారంగా గోవా నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్ ద్వారా రాజ్కుమార్ హిరాణీ కుమారుడు వీర్ హిరాణీ కూడా నటుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. అదే రోజున ఆపిల్ టీవీ ప్లస్లో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న డిస్టోపియన్ డ్రామా 'సైలో సీజన్ 3' కూడా విడుదల కానుంది.
సన్నీ డియోల్ 'ఇక్కా'.. హార్ట్స్టాపర్ ముగింపు ప్రయాణం
జూలై 10న నెట్ఫ్లిక్స్లో సన్నీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా, దియా మీర్జా వంటి భారీ తారాగణంతో సిద్ధమైన ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఇక్కా' విడుదల కాబోతోంది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల క్రితం వచ్చిన 'బోర్డర్' సినిమా తర్వాత సన్నీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా మళ్ళీ కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం. దీని తర్వాత జూలై 17న నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ రొమాంటిక్ సిరీస్ 'హార్ట్స్టాపర్ ఫరెవర్' తన చివరి చాప్టర్తో ముగియనుంది. ఇందులో పాత్రల మధ్య ప్రేమ, స్నేహం, స్వీయ అన్వేషణ , వారు తమ భవిష్యత్తు జీవితాల్లోకి అడుగుపెట్టే భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని చూపించనున్నారు.
కొరియన్ ఫాంటసీ, స్పేస్ అడ్వెంచర్స్ , ది బేర్ కొత్త సీజన్
జూలై 17వ తేదీనే కొరియన్ డ్రామా ప్రియుల కోసం భారీ ఫాంటసీ సిరీస్ 'ది ఈస్ట్ ప్యాలెస్' నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతోంది. ఒక రహస్య శాపానికి గురైన రాజభవనం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో రాజ్యాన్ని అలౌకిక శక్తుల నుండి కాపాడటానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన పోరాటాన్ని ఇందులో చూడొచ్చు. అదే రోజున పారామౌంట్ ప్లస్లో స్పేస్ అడ్వెంచర్స్ను ఇష్టపడే వారి కోసం 'స్టార్ ట్రెక్: స్ట్రేంజ్ న్యూ వరల్డ్స్ సీజన్ 4' కూడా విడుదల కానుంది. ఇక జూలై 24న జియోహాట్స్టార్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందిన 'ది బేర్ సీజన్ 5' రాబోతోంది. కార్మి బెర్జాతో తన రెస్టారెంట్ను అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి పడే తపన, ఆ క్రమంలో ఎదుర్కొనే మానసిక ఒత్తిళ్లను ఇందులో మరింత లోతుగా చూపించనున్నారు.
నెలాఖరున స్టైలిష్ సీక్వెల్ 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2'
జూలై 29న జియోహాట్స్టార్లో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ సీక్వెల్ మూవీ 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2' విడుదలతో ఈ నెల ఓటీటీ హడావుడి ముగియనుంది. ఫ్యాషన్ ప్రపంచం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో మిరాండా ప్రిస్లీ మారుతున్న మీడియా రంగానికి అనుగుణంగా 'రన్వే' మ్యాగజైన్ను ఎలా నడిపించింది, అలాగే సక్సెస్ఫుల్ జర్నలిస్ట్గా ఎదిగిన ఆండీ సాచ్స్ జీవితాలు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయి అనేది ఈ స్టైలిష్ సీక్వెల్లో కనువిందు చేయనుంది.