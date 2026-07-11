Ikka Netflix : నెట్ఫ్లిక్స్లో 'ఇక్కా' జోరు.. విడుదలైన 24 గంటల్లోనే నంబర్ 1 స్థానానికి..
Ikka Netflix : బాలీవుడ్ సినీ వర్గాలతో పాటు ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త చిత్రం ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి వచ్చేసింది.
Ikka Netflix : బాలీవుడ్ సినీ వర్గాలతో పాటు ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త చిత్రం ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ తారాగణంతో, అత్యంత ఆకర్షణీయమైన కథాంశంతో రూపొందిన ఈ ఉత్కంఠభరితమైన కోర్ట్రూమ్ డ్రామా.. విడుదలైన కేవలం 24 గంటల్లోనే సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ వేదికగా నిన్ననే స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన ఈ చిత్రం, అప్పటివరకు టాప్లో ఉన్న అగ్ర చిత్రాలను వెనక్కి నెట్టి అల్టిమేట్ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. సన్నీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ హై-వోల్టేజ్ డ్రామా చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు సిద్ధార్థ్ పి. మల్హోత్రా దర్శకత్వం వహించారు. థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో విడుదల కావడం ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల కెరీర్లో ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. చాలా కాలంగా ఈ సినిమా విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు, ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో దీనిని భారీ సంఖ్యలో వీక్షిస్తున్నారు.
ఆకట్టుకుంటున్న 'ఇక్కా' ప్రధాన కథాంశం
ఈ చిత్రం బాధితుల పక్షాన నిలబడి కోర్టులో గట్టిగా వాదించే అత్యంత చురుకైన, సమాజంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన న్యాయవాది అర్జున్ (సన్నీ డియోల్) జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎన్నో క్లిష్టమైన కేసులను గెలిపించిన అర్జున్ జీవితంలో ఒక విచిత్రమైన సమస్య ఎదురవుతుంది. ఒక హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తి (అక్షయ్ ఖన్నా) మరెవరో కాదు.. అర్జున్ భార్య యొక్క మాజీ ప్రియుడు. అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల ఆ నిందితుడి తరఫునే అర్జున్ న్యాయస్థానంలో నిలబడి సమర్థించాల్సి వస్తుంది. ఒకవైపు వృత్తి ధర్మం, మరోవైపు వ్యక్తిగత జీవితం.. ఈ రెండింటి మధ్య అర్జున్ ఎలాంటి మానసిక సంఘర్షణను , క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు అనే అంశాన్ని దర్శకుడు చాలా ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించారు. రాజీ, హత్య మిస్టరీ, నైతికత , న్యాయం అనే బలమైన కోణాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'ని వెనక్కి నెట్టి
ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కాకముందు వరకు, అక్కడ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ల 'పెద్ది' చిత్రం రికార్డు వ్యూస్తో మొదటి స్థానంలో దూసుకుపోతూ ఉండేది. విడుదలైన మొదటి రోజే 'పెద్ది' చిత్రం ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుని నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంది. అయితే, సన్నీ డియోల్ 'ఇక్కా' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చిన 24 గంటల్లోనే సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ప్రేక్షకుల నుంచి లభించిన అపూర్వమైన ఆదరణతో 'ఇక్కా' సినిమా నేరుగా మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించగా, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటులైన సన్నీ, అక్షయ్ ఖన్నాల సరికొత్త కాంబినేషన్ , కోర్ట్రూమ్ ఫైట్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తోంది.
చిత్ర తారాగణం , విమర్శకుల స్పందన
ఈ సినిమాలో సన్నీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నాల పోటాపోటీ అద్భుత నటనతో పాటు సంజీదా షేక్, దియా మీర్జా, ఆకాంక్ష రంజన్ , తిలోత్తమ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేయడంతో సినిమాకు మరింత బలం చేకూరింది. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ "ఇక్కా" చిత్రానికి అటు ప్రేక్షకుల నుండి, ఇటు సినిమా విమర్శకుల నుంచి మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినప్పటికీ, వ్యూస్ పరంగా మాత్రం ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. హాలీవుడ్ స్థాయి సస్పెన్స్, లీగల్ డ్రామా ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్గా నిలుస్తూ, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై భారీ విజయం దిశగా దూసుకుపోతోంది.