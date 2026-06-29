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House of the Dragon Season 3 : సింహాసనం కోసం కాదు.. మనసు కోసం పోరాటం.!

House of the Dragon Season 3 : సింహాసనం ఎప్పుడూ దాన్ని ఆశించే వారి పట్ల దయగా ఉండదు. అది విధేయత కంటే ముందు రక్తాన్ని, కీర్తి కంటే ముందు శోకాన్ని, విజయం కంటే

G Krishna
Published on: 29 Jun 2026 6:29 PM IST
House of the Dragon Season 3
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House of the Dragon Season 3

House of the Dragon Season 3 : సింహాసనం ఎప్పుడూ దాన్ని ఆశించే వారి పట్ల దయగా ఉండదు. అది విధేయత కంటే ముందు రక్తాన్ని, కీర్తి కంటే ముందు శోకాన్ని, విజయం కంటే ముందు ఓర్పును డిమాండ్ చేస్తుంది. 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' (House of the Dragon) గత రెండు సీజన్లుగా మనకు ఇదే నిజాన్ని గుర్తు చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, మూడవ సీజన్ మొదటి ఎపిసోడ్ భారీ హైప్స్ మధ్య ప్రారంభం కాగా.. తాజాగా విడుదలైన రెండవ ఎపిసోడ్ మాత్రం అసలైన యుద్ధం కేవలం డ్రాగన్ల మంటల్లోనే కాదు.. నిశ్శబ్దం, పశ్చాత్తాపం , అధికారం కోసం పడే ఆరాటంలో ఉంటుందని నిరూపించింది.

యాక్షన్ తగ్గినా.. ఎమోషన్ పెరిగింది

మొదటి ఎపిసోడ్‌లో కనిపించిన భారీ హడావుడితో పోలిస్తే, ఎపిసోడ్ 2 కాస్త నెమ్మదించినట్లు అనిపించినా.. పాత్రల అంతర్గత భావోద్వేగాలను, వాటి గాయాలను లోతుగా చూపించడంలో విజయవంతమైంది. ఎక్కడా కథనం సాగదీసినట్లు అనిపించకుండా, పాత్రల ఆధారిత కథాంశంతో (Character-driven storytelling) ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. ఈ సిరీస్ యొక్క కొన్ని పాత లోపాలు అక్కడక్కడా కనిపించినప్పటికీ, ఈ ఎపిసోడ్ సీజన్‌పై మరింత నమ్మకాన్ని, భావోద్వేగ బంధాన్ని పెంచింది.

రేనిరాగా ఎమ్మా డి'ఆర్సీ అద్భుత నటన

ఈ ఎపిసోడ్‌కు అతిపెద్ద బలం ఎమ్మా డి'ఆర్సీ (Emma D'Arcy) నటన. రేనిరా తార్గారియన్ పాత్రలో వారు తమ కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. వ్యక్తిగత గుండెకోతను, అపారమైన రాజకీయ బాధ్యతను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించే ఒక పాలకురాలి అలసటను, బాధను, పట్టుదలను ఎమ్మా అద్భుతంగా పండించారు. డైలాగులు లేని సన్నివేశాల్లో కూడా కేవలం కళ్లల్లోని హావభావాలతోనే దుఃఖాన్ని, కోపాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. డెమన్ పాత్రలో మాట్ స్మిత్ తనదైన శైలిలో ఆకట్టుకోగా.. అలిసెంట్ పాత్రలో ఒలివియా కుక్ బాధ్యత, అపరాధ భావం, మనుగడ కోసం పోరాడే స్త్రీగా మరోసారి మెరిశారు.

విజువల్స్ అద్భుతం.. సాంకేతికత అమోఘం

సాంకేతికంగా 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' ఎప్పుడూ అగ్రస్థానంలోనే ఉంటుంది. ఇందులోని సినిమాటోగ్రఫీ వెస్టెరోస్ (Westeros) సామ్రాజ్య వైభవాన్ని, క్షీణతను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది. రామిన్ జవాడి అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సాధారణ సన్నివేశాలను సైతం ఎంతో ఎలివేట్ చేసింది. డ్రాగన్లు స్క్రీన్‌పై కనిపించినప్పుడు ఎలాగూ ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది, కానీ ఈ ఎపిసోడ్‌లో నిర్జనమైన హాల్స్, సైలెంట్ కారిడార్లు, పాత్రల మధ్య జరిగే రహస్య సంభాషణలు కూడా అంతే భయాన్ని, ఉత్కంఠను రేకెత్తించాయి. ఇరు పక్షాల మధ్య మారుతున్న వ్యూహాలు, కూటములు కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చాయి.

కొన్ని పాత బలహీనతలు

ఇన్ని ప్లస్ పాయింట్లు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని లోపాలు కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కొన్ని సహాయక పాత్రలు కేవలం కథను ముందుకు నడిపించే సాధనాలుగా (Plot devices) మాత్రమే వచ్చి వెళ్తుంటాయి. 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' (Game of Thrones) పీక్ స్టేజ్‌లో కనిపించే పదునైన సంభాషణలు, చమత్కారాలు ఇందులో కొంత లోపించాయి. కొన్ని చోట్ల పాత్రలు తమ ఉద్దేశాలను మాటల ద్వారా నేరుగా వివరించడం వల్ల ఆ సంభాషణలు కాస్త ఆధునికంగా, సహజత్వం కోల్పోయినట్లు అనిపిస్తాయి. అలాగే, కొన్ని కఠినమైన రాజకీయ విజయాలు, ఘర్షణలు చాలా సులువుగా ముగిసిపోవడం వల్ల ఉండాల్సినంత ఉత్కంఠ కలగదు.

ఏదేమైనా.. 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' సీజన్ 3 ఎపిసోడ్ 2 ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. డ్రాగన్ల కంటే వాటిని నడిపించే మనుషుల కథే ఈ సిరీస్‌కు అసలైన బలమని ఈ ఎపిసోడ్ నిరూపించింది. స్క్రిప్ట్ పరంగా కొన్ని చిన్న లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, నటీనటుల అద్భుతమైన నటన, బలమైన ఎమోషన్స్ వల్ల ఈ ఎపిసోడ్ ఖచ్చితంగా చూడదగ్గదిగా నిలిచింది. సీజన్ 3 ఎట్టకేలకు తన అసలైన లయను అందుకుందనడానికి ఈ ఎపిసోడ్ ఒక సంకేతం.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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