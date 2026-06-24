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Gram Chikitsalay Season 2 Review : కామెడీతో పాటు ఎమోషన్స్.. గ్రామ్ చికిత్సాలయ్ 2 రివ్యూ

Gram Chikitsalay Season 2 Review : మొదటి సీజన్‌తో ప్రేక్షకులను పలకరించిన ‘గ్రామ్ చికిత్సాలయ్’ వెబ్ సిరీస్, అప్పట్లో ప్రముఖ సిరీస్ 'పంచాయత్' ఛాయలు ఎక్కువగా

G Krishna
Published on: 24 Jun 2026 6:40 PM IST
Gram Chikitsalay Season 2
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Gram Chikitsalay Season 2 

Gram Chikitsalay Season 2 Review : మొదటి సీజన్‌తో ప్రేక్షకులను పలకరించిన ‘గ్రామ్ చికిత్సాలయ్’ వెబ్ సిరీస్, అప్పట్లో ప్రముఖ సిరీస్ 'పంచాయత్' ఛాయలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే విమర్శలను ఎదుర్కొంది. రెండు సిరీస్‌లు కూడా ఒకే నిర్మాణ సంస్థ (TVF) నుండి రావడంతో ఈ పోలికలు సహజంగానే వచ్చాయి. అయితే, ఈసారి రెండో సీజన్‌లో మేకర్స్ ఆ పోలికల నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు. పైగా, రెండు అద్భుతమైన కామియో పాత్రల ద్వారా ఈ రెండు కథలు ఒకే యూనివర్స్‌లో సాగుతాయని స్పష్టం చేస్తూ కథనాన్ని ముందుకు నడిపించారు.

భత్కండి హెల్త్‌ సెంటర్ కథేంటి..?

మొదటి సీజన్ తర్వాత భత్కండి గ్రామ ప్రజలు ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రభాత్ సిన్హా (అమోల్ పరాశర్) ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి (PHC) అలవాటు పడుతున్నారు. అయితే, కొందరు మాత్రం ఇంకా ఇంటర్నెట్, AI ఆధారంగా మందులు ఇచ్చే నకిలీ డాక్టర్ చేతక్ (వినయ్ పాఠక్) వద్దకే వెళ్తుంటారు. మరోవైపు ప్రభాత్ ఆసుపత్రిలో రోగులకు సరిపడా మందులు ఉండవు. ఈ సమస్యను అధిగమించాలంటే తమ ఆఫీస్‌కు 'ఆదర్శ్ PHC' టైటిల్ రావాలని ప్రభాత్ సహోద్యోగి డాక్టర్ గార్గి (ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్) సలహా ఇస్తుంది. దాంతో తన సిబ్బంది గోబింద్ (ఆకాష్ మఖిజా), ఫుటాని (ఆనందేశ్వర్ ద్వివేది)లతో కలిసి ఆ గౌరవాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రభాత్ చేసే ప్రయత్నాలు, వ్యవస్థలోని అవినీతితో అతను ఎదుర్కొనే సవాళ్లే ఈ సీజన్ ముఖ్య కథాంశం.

పాత్రల పరిణతి - హృదయానికి హత్తుకునే భావోద్వేగాలు

గత సీజన్‌తో పోలిస్తే ఈ రెండో సీజన్‌లో ప్రధాన పాత్రల రూపకల్పన చాలా బాగుంది. హీరో ప్రభాత్ పాత్రలో అమాయకత్వం తగ్గి, ఆశావహ దృక్పథం, నిజాయితీ పెరిగాయి. అమాల్ పరాశర్ తన నటనతో ఈ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. వ్యవస్థను ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలిసిన డాక్టర్ గార్గితో ప్రభాత్ పడే ఇబ్బందులు, వారి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. కథనం కూడా ప్రభాత్ నిజాయితీకి తగ్గట్లే సాగడంతో సిరీస్ చూస్తున్నంత సేపు మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తుంది.

అదరగొట్టిన ఆకాష్ మఖిజా (గోబింద్)

ఈ సీజన్‌లో అన్నిటికంటే బలమైన , ఉత్తమమైన ట్రాక్ వార్డ్ బాయ్ గోబింద్‌దే అని చెప్పాలి. ఇటీవల 'రాఖ్' సిరీస్‌లో నెగటివ్ రోల్‌లో మెప్పించిన ఆకాష్ మఖిజా, ఇందులో అమాయకపు వార్డ్ బాయ్‌గా అద్భుతంగా నటించాడు. లంచం అడిగే జిల్లా వైద్యాధికారి (దినేష్ లాల్ యాదవ్)ని ఎదిరించి, తను పర్మనెంట్ ఉద్యోగం సాధించడానికి అతను పడే తపన చాలా హృద్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆసుపత్రి ఇన్‌స్పెక్షన్ జరిగే ఎపిసోడ్ ఈ సీజన్‌కే హైలైట్‌గా నిలుస్తుంది. ఫుటాని పాత్రలో ఆనందేశ్వర్ ద్వివేది కామెడీ, డాక్టర్ గార్గిగా ఆకాంక్ష నటన బాగున్నాయి. అయితే నర్స్ ఇందు (గరిమ విక్రాంత్ సింగ్) పాత్రకు ఈసారి స్క్రీన్ స్పేస్ తగ్గడం కాస్త నిరాశపరుస్తుంది.

వినయ్ పాఠక్ నటన అమోఘం.. కానీ..

నకిలీ డాక్టర్ చేతక్ కుమార్ పాత్రలో వినయ్ పాఠక్ మరోసారి తన సీనియారిటీని నిరూపించుకున్నారు. క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్‌లో మాటలు లేకుండా కేవలం హావభావాలతోనే పాత్రలోని అంతర్మథనాన్ని అద్భుతంగా పండించారు. అయితే, ఆయన ట్రాక్‌ను రచయితలు ఇంకాస్త బలంగా రాసి ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. గ్రామీణ రోగుల చుట్టూ తిరిగే కొన్ని ఉపకథలు మంచి హాస్యాన్ని, మరికొన్ని భావోద్వేగాలను పంచాయి.

అదే పాత TVF ఫార్ములా..

సిరీస్ బాగున్నప్పటికీ, TVF సంస్థకు ఉన్న పాత అలవాటు ఇందులోనే కనిపిస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మూఢనమ్మకాలు, సామాజిక సమస్యలను (గర్భవతి అయిన భార్య సమస్యలను భర్త డాక్టర్‌కు చెప్పనివ్వకపోవడం, ఫిట్స్ ఉన్న అమ్మాయిని భారం అనుకోవడం వంటివి) కేవలం పైపైన టచ్ చేసి.. వాటిని రోమాంటిసైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. వ్యవస్థలోని అవినీతి అధికారుల తప్పులను లోతుగా ప్రశ్నించకుండా, కేవలం ఆ ఇబ్బందులను భరిస్తూ నవ్వుకుంటూ బతకాలి అనే ధోరణిలోనే కథ సాగింది.

ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే.. 'గ్రామ్ చికిత్సాలయ్ సీజన్ 2' ఖచ్చితంగా మొదటి సీజన్ కంటే మెరుగ్గా ఉంది. అయితే TVF వారి టాప్ సిరీస్ 'పంచాయత్' (మొదటి రెండు సీజన్లు) స్థాయిని అందుకోవడానికి ఇది ఇంకా చాలా దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. అయినప్పటికీ, కాసేపు హాయిగా నవ్వుకోవడానికి, మంచి అనుభూతిని పొందడానికి ఈ వీకెండ్‌లో ఈ సిరీస్‌ను తప్పకుండా చూడొచ్చు..




Gram Chikitsalay Season 2Web Series ReviewTVF SeriesPanchayatOTT Review
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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