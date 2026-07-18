ఓటీటీలోకి రానున్న 'బాలన్: ద బాయ్'
Balan The Boy: 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్' వంటి సంచలన విజయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైన దర్శకుడు చిదంబరం, తాజాగా తన కొత్త చిత్రం 'బాలన్: ద బాయ్'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.
Balan The Boy: 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్' వంటి సంచలన విజయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైన దర్శకుడు చిదంబరం, తాజాగా తన కొత్త చిత్రం 'బాలన్: ద బాయ్'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. 'ఆవేశం' ఫేమ్ జిత్తు మాధవన్ కథ అందించిన ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్, జూన్ 19, 2026న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం డిజిటల్ వేదికపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఓటీటీ వేదికపై సందడి
ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'జీ5'లో ఈ సినిమా జూలై 31, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళం, హిందీ , కన్నడ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులోకి రానుంది. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఈ థ్రిల్లింగ్ అనుభవాన్ని తమ ఇంటి నుండే పొందే అవకాశం కలిగింది.
సినిమా విశేషాలు
ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లో అదిశేషన్ కె.ఆర్., ఫర్జానా పలథింగల్ , ముహమ్మద్ జినాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న ఈ చిత్రంలో ప్రతి ఒక్కరి పనితీరు ఆకట్టుకుంది. సుశిన్ శ్యామ్ అందించిన సంగీతం, షైజు ఖలీద్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. ప్రేక్షకులను అలరించే అంశాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నాయని సినీ విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.
పాజిటివ్ రెస్పాన్స్
థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మంచి సమీక్షలు లభించాయి. ముఖ్యంగా దర్శకత్వ ప్రతిభ, సాంకేతిక విలువలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. సినిమా ద్వితీయార్థం గురించి కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఓవరాల్గా ఈ చిత్రాన్ని ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ అనుభూతినిచ్చే చిత్రంగా ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్' తర్వాత చిదంబరం మార్క్ మేకింగ్ను ఇష్టపడే వారు, ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జూలై 31న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం సినీ ప్రియులు సిద్ధంగా ఉండండి.