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ఓటీటీలోకి రానున్న 'బాలన్: ద బాయ్'

Balan The Boy: 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్' వంటి సంచలన విజయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైన దర్శకుడు చిదంబరం, తాజాగా తన కొత్త చిత్రం 'బాలన్: ద బాయ్'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.

Srinivas Rao
Published on: 18 July 2026 11:39 AM IST
Balan The Boy
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ఓటీటీలోకి రానున్న 'బాలన్: ద బాయ్'

Balan The Boy: 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్' వంటి సంచలన విజయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైన దర్శకుడు చిదంబరం, తాజాగా తన కొత్త చిత్రం 'బాలన్: ద బాయ్'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. 'ఆవేశం' ఫేమ్ జిత్తు మాధవన్ కథ అందించిన ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్, జూన్ 19, 2026న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం డిజిటల్ వేదికపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.

ఓటీటీ వేదికపై సందడి

ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'జీ5'లో ఈ సినిమా జూలై 31, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళం, హిందీ , కన్నడ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులోకి రానుంది. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఈ థ్రిల్లింగ్ అనుభవాన్ని తమ ఇంటి నుండే పొందే అవకాశం కలిగింది.

సినిమా విశేషాలు

ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌లో అదిశేషన్ కె.ఆర్., ఫర్జానా పలథింగల్ , ముహమ్మద్ జినాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న ఈ చిత్రంలో ప్రతి ఒక్కరి పనితీరు ఆకట్టుకుంది. సుశిన్ శ్యామ్ అందించిన సంగీతం, షైజు ఖలీద్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. ప్రేక్షకులను అలరించే అంశాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నాయని సినీ విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.

పాజిటివ్ రెస్పాన్స్

థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మంచి సమీక్షలు లభించాయి. ముఖ్యంగా దర్శకత్వ ప్రతిభ, సాంకేతిక విలువలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. సినిమా ద్వితీయార్థం గురించి కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఓవరాల్‌గా ఈ చిత్రాన్ని ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ అనుభూతినిచ్చే చిత్రంగా ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. 'మంజుమ్మల్ బాయ్స్' తర్వాత చిదంబరం మార్క్ మేకింగ్‌ను ఇష్టపడే వారు, ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జూలై 31న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం సినీ ప్రియులు సిద్ధంగా ఉండండి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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