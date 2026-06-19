Mareechika: సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మరీచిక!
Mareechika: చాలా కాలం నిరీక్షణ, మరెన్నో వాయిదాల తర్వాత ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'మరీచిక'.
Mareechika: చాలా కాలం నిరీక్షణ, మరెన్నో వాయిదాల తర్వాత ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'మరీచిక'. ప్రముఖ నటీనటుల కలయికలో రూపొందిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. అయితే, తాజాగా ఈ సినిమా ప్రముఖ డిజిటల్ వేదికపై స్ట్రీమింగ్ అవుతూ ఓటీటీ ప్రియులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైంది.
థియేటర్లలో తప్పిన అంచనాలు
అనుపమ పరమేశ్వరన్, రెజీనా కాసాండ్రా , విరాజ్ అశ్విన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'మరీచిక' చిత్రంపై విడుదలకు ముందు ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత ఈ ఏడాది మే 29న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే, కథనంలో వేగం లోపించడం, ఆశించిన స్థాయిలో ఉత్కంఠను రేకెత్తించలేకపోవడంతో ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను కానీ, సినీ విమర్శకులను కానీ పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది. ఫలితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రానికి ఆశించిన వసూళ్లు రాకపోగా, నిరాశే మిగిలిందని చెప్పాలి.
డిజిటల్ వేదికపై సరికొత్త ప్రయాణం
థియేటర్లలో ఈ సినిమాను చూడలేకపోయిన వారికి, అలాగే థ్రిల్లర్ కథలను ఇష్టపడే వారికి ఇప్పుడు ఒక మంచి అవకాశం లభించింది. ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే ఈ చిత్రం ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో'లో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. థియేటర్ రన్తో సంబంధం లేకుండా, ఓటీటీలో ఇలాంటి మిస్టరీ సినిమాలకు మంచి ఆదరణ లభించే అవకాశం ఉండటంతో, డిజిటల్ వీక్షకులను ఈ సినిమా ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి. ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు తమ ఇంటి నుంచే ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.
ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం
ఈ చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సతీష్ కాశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. వైవిధ్యమైన కథాంశంతో ఆయన ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ చిత్రానికి సంగీత విద్వాంసుడు ఇళయరాజా స్వరాలు అందించడం విశేషం. ఆయన అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాలోని కొన్ని కీలక సన్నివేశాలకు బలాన్ని చేకూర్చింది. చిలకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజీవ్ చిలక , మేఘా చిలక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. థియేటర్లలో నిరాశ పరిచినప్పటికీ, అనుపమ, రెజీనాల నటన మరియు ఇళయరాజా సంగీతం కోసం ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ ఒకసారి ప్రయత్నించవచ్చు.