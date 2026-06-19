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Mareechika: సైలెంట్‌గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మరీచిక!

Mareechika: చాలా కాలం నిరీక్షణ, మరెన్నో వాయిదాల తర్వాత ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'మరీచిక'.

Srinivas Rao
Published on: 19 Jun 2026 4:26 PM IST
Mareechika
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Mareechika: సైలెంట్‌గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మరీచిక!

Mareechika: చాలా కాలం నిరీక్షణ, మరెన్నో వాయిదాల తర్వాత ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'మరీచిక'. ప్రముఖ నటీనటుల కలయికలో రూపొందిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. అయితే, తాజాగా ఈ సినిమా ప్రముఖ డిజిటల్ వేదికపై స్ట్రీమింగ్ అవుతూ ఓటీటీ ప్రియులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైంది.

థియేటర్లలో తప్పిన అంచనాలు

అనుపమ పరమేశ్వరన్, రెజీనా కాసాండ్రా , విరాజ్ అశ్విన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'మరీచిక' చిత్రంపై విడుదలకు ముందు ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత ఈ ఏడాది మే 29న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే, కథనంలో వేగం లోపించడం, ఆశించిన స్థాయిలో ఉత్కంఠను రేకెత్తించలేకపోవడంతో ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను కానీ, సినీ విమర్శకులను కానీ పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది. ఫలితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రానికి ఆశించిన వసూళ్లు రాకపోగా, నిరాశే మిగిలిందని చెప్పాలి.

డిజిటల్ వేదికపై సరికొత్త ప్రయాణం

థియేటర్లలో ఈ సినిమాను చూడలేకపోయిన వారికి, అలాగే థ్రిల్లర్ కథలను ఇష్టపడే వారికి ఇప్పుడు ఒక మంచి అవకాశం లభించింది. ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే ఈ చిత్రం ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో'లో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. థియేటర్ రన్‌తో సంబంధం లేకుండా, ఓటీటీలో ఇలాంటి మిస్టరీ సినిమాలకు మంచి ఆదరణ లభించే అవకాశం ఉండటంతో, డిజిటల్ వీక్షకులను ఈ సినిమా ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి. ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు తమ ఇంటి నుంచే ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.

ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం

ఈ చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సతీష్ కాశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. వైవిధ్యమైన కథాంశంతో ఆయన ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ చిత్రానికి సంగీత విద్వాంసుడు ఇళయరాజా స్వరాలు అందించడం విశేషం. ఆయన అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాలోని కొన్ని కీలక సన్నివేశాలకు బలాన్ని చేకూర్చింది. చిలకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ చిలక , మేఘా చిలక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. థియేటర్లలో నిరాశ పరిచినప్పటికీ, అనుపమ, రెజీనాల నటన మరియు ఇళయరాజా సంగీతం కోసం ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ ఒకసారి ప్రయత్నించవచ్చు.

MareechikaOTT ReleaseAmazon Prime VideoAnupama Parameswaran
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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