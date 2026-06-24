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Yerragondapalem: వైసిపి ఓట్ల నమోదు డ్రైవ్.. ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి ఆదేశం!

Yerragondapalem: ప్రకాశం జిల్లా పెద్దారవీడు మండలం మద్దలకట్ట గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఓటర్ల జాబితా సవరణ,

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM
Published on: 24 Jun 2026 9:04 AM IST
Yerragondapalem
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Yerragondapalem: వైసిపి ఓట్ల నమోదు డ్రైవ్.. ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి ఆదేశం!

Yerragondapalem: పెద్దారవీడు మండలం మద్దలకట్ట గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ ఆదేశాల మేరకు ఓటర్ల జాబితా సవరణ, కొత్త ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమం విస్తృతంగా వైసిపి నాయకులు నిర్వహించారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో ప్రతి ఓటు అమూల్యమనే లక్ష్యంతో ఇంటింటికి వెళ్లి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి పేరును ఓటర్ల జాబితాలో నమోదు చేసే చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ కార్యక్రమంలో బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు (బీఎల్‌ఏలు) దొడ్డా నాసర్ రెడ్డి, ఏరువ సుబ్బారెడ్డి, బూత్ లెవల్ అధికారి (బీఎల్‌ఓ) శేషిరెడ్డి పాల్గొని ఓటర్ల వివరాలను పరిశీలిస్తూ నమోదు ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు.

"ప్రతి అర్హుడికి ఓటు హక్కు – ప్రతి ఇంటికి ఓటర్ల నమోదు" అనే నినాదంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామ ప్రజలు సహకరించారు.

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SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

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