Veligonda: వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో యంత్రం తొలగింపు పనులు వేగవంతం
Veligonda: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు రెండవ సొరంగం తవ్వకం పూర్తి కావడంతో భారీ టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ (టీబీఎం) తొలగింపు పనులను అధికారులు వేగవంతం చేశారు.
Veligonda: మార్కాపురం జిల్లా వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ (టీబీఎం) తొలగింపు పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సొరంగం తవ్వకాలలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ భారీ యంత్రాన్ని విడిభాగాలుగా విడదీసి బయటకు తరలించే ప్రక్రియను అధికారులు చేపట్టారు.
భారీ క్రేన్ల సహాయంతో యంత్రంలోని వివిధ భాగాలను జాగ్రత్తగా తొలగిస్తూ సాంకేతిక నిపుణులు పనులు నిర్వహిస్తున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కీలకమైన దశను పూర్తి చేసిన టీబీఎంను తొలగించడం ద్వారా తదుపరి పనులకు మార్గం సుగమం అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యంత్రం తొలగింపు పనులు ప్రాజెక్టు ప్రాంతంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
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