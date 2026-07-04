Ulavapadu: ఉలవపాడు ఆస్పత్రిలో విషాదం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన కాసేపటికే మృతి!
Ulavapadu: ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు ఆస్పత్రిలో ఇంజెక్షన్ వికటించి బ్రహ్మయ్య అనే వ్యక్తి మృతి. వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన.
ఉలవపాడు: ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు నియోజకవర్గం ఉలవపాడులోని కొండేపి నియోజకవర్గ మాజీ వైఎస్ఆర్సిపి ఇన్చార్జ్ వెంకయ్య ఆస్పత్రిలో శనివారం విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కందుకూరు మండలం కొండికందుకూరుకు చెందిన బక్కమంతుల బ్రహ్మయ్య అనారోగ్యంతో చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వెళ్లారు.
అక్కడ విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది ఇంజెక్షన్ ఇవ్వగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించింది. వైద్యులు చికిత్స అందించినప్పటికీ ఆయన మృతి చెందారు. ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడంతోనే బ్రహ్మయ్య మృతి చెందాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తూ ఆస్పత్రి వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు.