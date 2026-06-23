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Markapuram: సీపీఐ భవన నిర్మాణానికి విరాళం అందజేసిన ఎస్టీయూ నేత!

Markapuram: మార్కాపురంలో నిర్మాణంలో ఉన్న సీపీఐ కార్యాలయం ‘పూల సుబ్బయ్య భవన్’కు తన తండ్రి కాగుటూరి సత్యానందం జ్ఞాపకార్థం రూ.1 లక్ష విరాళాన్ని అందజేశారు.

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM
Published on: 23 Jun 2026 8:30 PM IST
Markapuram
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Markapuram: సీపీఐ భవన నిర్మాణానికి విరాళం అందజేసిన ఎస్టీయూ నేత!

Markapuram: మార్కాపురంలో నిర్మాణంలో ఉన్న సీపీఐ కార్యాలయం, పూల సుబ్బయ్య భవన్ నిర్మాణానికి తన తండ్రి కాగుటూరి సత్యానందం జ్ఞాపకార్థం రూ.1 లక్ష విరాళాన్ని అందజేస్తున్నట్లు రాష్ట్రోపాధ్యాయ సంఘం (ఎస్టీయూ) రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కే.ఎర్రయ్య ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, ప్రజానాయకుడు పూల సుబ్బయ్య ఆశయాలు తమ కుటుంబంపై విశేష ప్రభావం చూపాయని తెలిపారు. తన తండ్రి కాగుటూరి సత్యానందం పూల సుబ్బయ్య సిద్ధాంతాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని ప్రజాసేవకు అంకితమయ్యారని గుర్తు చేశారు. గతంలో సీపీఐతో అనుబంధంగా పనిచేస్తూ పార్టీ నాయకులు అందే నాసరయ్య, సానికొమ్ము కాశిరెడ్డిలతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించారని పేర్కొన్నారు.

భవిష్యత్తులో కూడా భవన నిర్మాణానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని, ఎస్టీయూ ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయుల నుంచి విరాళాలు సేకరించి రూ.30 లక్షల వరకు సహాయ సహకారాలు అందించే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

పూల సుబ్బయ్య శాంతి భవన్‌ను విజ్ఞాన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని సూచించిన ఎర్రయ్య, ప్రతి ఏడాది పూల సుబ్బయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా విద్యార్థులకు విజ్ఞాన, సాంస్కృతిక, సామాజిక అవగాహన పోటీలు నిర్వహించి ప్రతిభావంతులకు బహుమతులు అందజేయడానికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు.

ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, అభ్యుదయ ఉద్యమాల కోసం సీపీఐ నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన ప్రకటించారు.

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SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

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