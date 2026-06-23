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Markapuram: పూల సుబ్బయ్య 38వ వర్ధంతి.. సీపీఐ శ్రేణుల ఘన నివాళి!

Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రంలో సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో కామ్రేడ్ పూల సుబ్బయ్య 38వ వర్ధంతి ఘనంగా జరిగింది.

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM
Published on: 23 Jun 2026 5:01 PM IST
Markapuram
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Markapuram: పూల సుబ్బయ్య 38వ వర్ధంతి.. సీపీఐ శ్రేణుల ఘన నివాళి!

Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రంలో కామ్రేడ్ పూల సుబ్బయ్య 38వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి సీపీఐ నాయకులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం సీపీఐ నూతన కార్యాలయం ‘పూల సుబ్బయ్య భవన్’ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో నాయకులు పూల సుబ్బయ్య ప్రజాసేవలు, ఉద్యమ స్ఫూర్తిని స్మరించుకున్నారు.

సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పూల సుబ్బయ్య చేసిన కృషి చిరస్మరణీయమన్నారు. ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఆయన ఎన్నో ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు చేపట్టారని కొనియాడారు. రాష్ట్ర కార్యదర్శి గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య మాట్లాడుతూ పార్టీ బలోపేతంతో పాటు ప్రజా ఉద్యమాలకు కేంద్రంగా నిలిచేలా ‘పూల సుబ్బయ్య భవన్’ నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.

కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి మన్నేపల్లి లక్ష్మీనారాయణ, పలువురు సీపీఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని పూల సుబ్బయ్య సేవలను గుర్తుచేసుకున్నారు.

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SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

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