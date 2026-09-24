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Podili: ‘మన అంగన్వాడీ – మన బాధ్యత’: పోషకాహార అవగాహన!

Podili: పొదిలి కాటూరివారిపాలెంలో పోషణ ఆహార ప్రదర్శన: 9వ రాష్ట్రీయ పోషణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా గర్భిణులు, బాలింతలకు ప్రొటీన్ ఆహారం, బాలామృతం వినియోగంపై సమగ్ర అవగాహన.

MADARVALI, MARKAPURAM
Updated on: 24 Sept 2026 4:44 PM IST
Podili
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Podili: ‘మన అంగన్వాడీ – మన బాధ్యత’: పోషకాహార అవగాహన!

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పొదిలి: పొదిలి ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్ట్ పరిధిలోని కాటూరివారిపాలెం ఎస్టీ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో 9వ రాష్ట్రీయ పోషణ మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా సెక్టార్ స్థాయిలో పోషణ ఆహార ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

‘అంగన్వాడీ కేంద్రంలో సమాజ భాగస్వామ్యం – తద్వారా బలమైన అంగన్వాడీ కేంద్రం’ అనే అంశంతో పాటు ‘మన అంగన్వాడీ – మన బాధ్యత’ అనే నినాదంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గర్భిణులు, బాలింతలు, ప్రీ-స్కూల్ పిల్లల తల్లులకు పోషకాహారంపై అవగాహన కల్పించారు.

ప్రధానంగా శరీరానికి ప్రోటీన్ ఆవశ్యకత, ప్రోటీన్ అధికంగా లభించే ఆహార పదార్థాలు, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రోటీన్ అందించే ఆహారాన్ని ఇంటివద్దే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ప్రోటీన్ లోపాన్ని ఎలా అధిగమించాలి అనే అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. బాలామృతం వినియోగం, పోషకాహారం ప్రాధాన్యతపై కూడా వివరించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీమతి బెల్లంకొండ విజయలక్ష్మి హాజరయ్యారు. కార్యక్రమానికి సీడీపీవో శ్రీమతి సుధా మారుతి అధ్యక్షత వహించారు. జూనియర్ అసిస్టెంట్లు ప్రసన్నలక్ష్మి, సుభాషిణి, సెక్టార్ సిబ్బంది మేఘనతో పాటు సెక్టార్ పరిధిలోని 23 మంది అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల బలోపేతానికి సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని, గర్భిణులు, బాలింతలు, చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి పోషకాహారం ఎంతో కీలకమని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

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MADARVALI, MARKAPURAM

MADARVALI, MARKAPURAM

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