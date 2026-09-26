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Ongole: ఒంగోలులో పోలీస్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్.. 190 మందికి శిక్షణ

Ongole: ఒంగోలు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో 190 మంది సివిల్ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఘనంగా జరిగింది. మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

Showry Doas, Staff Reporter -Ongole
Published on: 26 Sept 2026 2:56 PM IST
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Ongole: ఒంగోలులో పోలీస్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్.. 190 మందికి శిక్షణ

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ఒంగోలు: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు జిల్లా పోలీస్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్‌లో తొమ్మిది నెలల కఠోర శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 190 మంది సివిల్‌ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా పోలీస్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌లో జరిగిన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర విద్యుత్‌ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై గౌరవ వందనం స్వీకరించారు.

పరేడ్‌ కమాండర్‌ మహమ్మద్‌ రజా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పరేడ్‌లో నూతన కానిస్టేబుళ్లు క్రమశిక్షణతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌, జిల్లా ఎస్పీ వి. హర్షవర్ధన్‌ రాజు కలిసి పరేడ్‌ను పరిశీలించారు. అనంతరం శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న కానిస్టేబుళ్లకు అభినందనలు తెలిపారు.

పోలీస్‌ యూనిఫాం బాధ్యతకు గుర్తు

ఈ సందర్భంగా మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ మాట్లాడుతూ.. తొమ్మిది నెలల కఠినమైన శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ప్రజాసేవలోకి అడుగుపెడుతున్న 190 మంది కానిస్టేబుళ్లకు అభినందనలు తెలిపారు. పోలీస్‌ యూనిఫాం అధికారం కోసం కాదని.. ప్రజల పట్ల ఉన్న బాధ్యతకు గుర్తు అని అన్నారు. ప్రతి పౌరుడితో గౌరవంగా, బాధితులతో సానుభూతితో వ్యవహరిస్తూ చట్టాన్ని నిష్పక్షపాతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు.

మారుతున్న నేరాల తీరుకు అనుగుణంగా సైబర్‌ క్రైమ్‌, డిజిటల్‌ టెక్నాలజీ, ఆధునిక దర్యాప్తు పద్ధతులపై నిరంతరం అవగాహన పెంచుకోవాలని చెప్పారు. నిజాయితీని బలంగా, క్రమశిక్షణను అలవాటుగా, చట్టాన్ని మార్గదర్శకంగా, ప్రజాసేవను లక్ష్యంగా చేసుకుని విధులు నిర్వహించాలని సూచించారు.

రూ.4,500 నుంచి రూ.12 వేలకు స్టైపెండ్‌

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6,100 ఎస్‌సీటీ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ పోస్టుల భర్తీకి 2022 నవంబర్‌ 28న నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. సుమారు ఐదు లక్షల మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా.. వివిధ దశల ఎంపిక ప్రక్రియ అనంతరం సుమారు 5,800 మంది ఎంపికైనట్లు చెప్పారు. శిక్షణార్థుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నెలవారీ స్టైపెండ్‌ను రూ.4,500 నుంచి రూ.12 వేలకు పెంచినట్లు తెలిపారు.

ఒంగోలు డీటీసీలో 2025 డిసెంబర్‌ 22న ప్రారంభమైన ఈ బ్యాచ్‌లో 198 మంది శిక్షణకు కేటాయించగా 193 మంది రిపోర్ట్‌ అయ్యారని, వివిధ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన ముగ్గురిని మినహాయించి ప్రస్తుతం 190 మంది పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌లో పాల్గొన్నారని వివరించారు.

ఆధునిక పోలీసింగ్‌పై ప్రత్యేక శిక్షణ

జిల్లా ఎస్పీ వి. హర్షవర్ధన్‌ రాజు మాట్లాడుతూ.. 190 మంది ఎస్‌సీటీ కానిస్టేబుళ్లకు తొమ్మిది నెలల పాటు నాణ్యమైన శిక్షణ అందించినట్లు తెలిపారు. చట్టాలు, క్రిమినల్‌ లా, లా అండ్‌ ఆర్డర్‌, ఫిజికల్‌ ఫిట్‌నెస్‌, పరేడ్‌ డ్రిల్‌, ఆయుధాల వినియోగం, ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ, స్విమ్మింగ్‌, డ్రైవింగ్‌తో పాటు సైబర్‌ క్రైమ్‌, ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌, డిజిటల్‌ ఎవిడెన్స్‌, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ వంటి అంశాల్లో శిక్షణ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

CCTNS, e-Sakshya, e-Summons, e-Forensic, CDR, IMEI విశ్లేషణ, మొబైల్‌ పోలీస్‌ అప్లికేషన్ల వినియోగంపై కూడా శిక్షణ ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేలా శిక్షణార్థులను తీర్చిదిద్దినట్లు చెప్పారు.

ప్రజల భద్రతే ధ్యేయంగా, ప్రజాసేవే కర్తవ్యంగా భావించి క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో విధులు నిర్వహించాలని నూతన కానిస్టేబుళ్లకు సూచించారు. పోలీస్‌ శాఖలో చేరడం కేవలం ఉద్యోగం కాదని.. ప్రజల భద్రత, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ అనే బాధ్యతను స్వీకరించడమని అన్నారు.

శిక్షణలో ప్రతిభ చూపిన వారికి అభినందనలు

శిక్షణలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని ఎస్పీ అభినందించారు. బెస్ట్‌ ఇండోర్‌గా ఛెస్ట్‌ నంబర్‌ 13 పి. ప్రశాంత్‌, బెస్ట్‌ అవుట్‌డోర్‌గా ఛెస్ట్‌ నంబర్‌ 45 జి. రవి, బెస్ట్‌ ఫైరర్‌గా ఛెస్ట్‌ నంబర్‌ 162 కె. రామకృష్ణ, బెస్ట్‌ ఆల్‌రౌండర్‌గా ఛెస్ట్‌ నంబర్‌ 13 పి. ప్రశాంత్‌ నిలిచారు.

పోలీసులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కీలకం

ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉద్యోగంలో శిక్షణ కీలకమని అన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పోలీసులకు మెడిటేషన్‌ శిక్షణ కూడా అవసరమని పేర్కొన్నారు. ఒత్తిడి లేకుండా పనిచేస్తే క్లిష్టమైన నేరాలను కూడా సమర్థవంతంగా ఛేదించగలరన్నారు.

జిల్లా కలెక్టర్‌ పి. రాజాబాబు మాట్లాడుతూ శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని రియల్‌ లైఫ్‌లోకి అడుగుపెడుతున్న కానిస్టేబుళ్లు క్రమశిక్షణతో పనిచేసి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని సూచించారు. పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు న్యాయం కోసం వచ్చే పేదలు, మహిళలు, చిన్నారులతో గౌరవంగా వ్యవహరించాలని చెప్పారు. టెక్నాలజీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు.

ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్‌ మాట్లాడుతూ సమసమాజం కోసం ప్రతి కానిస్టేబుల్‌ అంకితభావంతో పనిచేయాలని అన్నారు. సంతనూతలపాడు ఎమ్మెల్యే కె. విజయకుమార్‌ మాట్లాడుతూ కేసు జరిగినప్పుడు ముందుగా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేది పోలీసులేనని, వారు అందించే సమాచారం దర్యాప్తులో కీలకమని తెలిపారు. నీతి, నిజాయితీతో విధులు నిర్వహించి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్పీలు యుగంధర్‌ బాబు, జి. నాగేశ్వరరావు, డీఎస్పీలు శ్రీనివాసరావు, గురునాథ్‌ బాబు, ఒంగోలు డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, ఎస్‌బీ సీఐ శ్రీనివాసరావు, డీటీసీ సీఐ పాండురంగారావు, డీటీసీ ఆర్‌ఐ ఓ. రవికుమార్‌, ఆర్‌ఐ రమణారెడ్డి, ఆర్‌ఐ వెల్ఫేర్‌ సీతారామిరెడ్డితో పాటు పలువురు పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

OngolePolicePassing Out ParadeGottipati Ravi Kumar
Showry Doas, Staff Reporter -Ongole

Showry Doas, Staff Reporter -Ongole

రెండు దశాబ్దాలకు చేరువగా (16 ఏళ్లు) క్షేత్రస్థాయి అనుభవంతో, ఒంగోలు మరియు ప్రకాశం జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై నిశిత పరిశీలన కలిగిన ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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