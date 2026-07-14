Markapur: మార్కాపురం రెచ్చగొట్టే ఫ్లెక్సీలు ప్రింట్ చేస్తే చర్యలు
Markapur: శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఫ్లెక్సీల ముద్రణపై మార్కాపురం డీఎస్పీ నాగరాజు హెచ్చరిక. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని ప్రింటర్లకు సూచన.
మార్కాపురం: మార్కాపురం జిల్లాలోని ప్రజలను రెచ్చగొట్టే, శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించే, చట్ట వ్యతిరేక చర్యలను ప్రోత్సహించే ఫ్లెక్సీలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముద్రించవద్దని మార్కాపురం డీఎస్పీ యు. నాగరాజు ఫ్లెక్సీ ప్రింటింగ్ షాపుల యజమానులను హెచ్చరించారు.
మార్కాపురం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ నాగరాజు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మార్కాపురం సీఐ ఎం.డి. అల్తాఫ్ హుస్సేన్, వై.పాలెం సీఐ అజయ్ బాబు, పట్టణ ఎస్ఐ విశ్వనాథ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రజలను రెచ్చగొట్టే, సామాజిక విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఫ్లెక్సీలను ముద్రించడం, సరఫరా చేయడం చట్టవిరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు.
ప్రింటింగ్ షాపుల నిర్వాహకులు చట్టాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని, అనుమానాస్పద లేదా అభ్యంతరకరమైన ఫ్లెక్సీల ముద్రణకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఇటువంటి ఫ్లెక్సీలను ముద్రించినా, సరఫరా చేసినా సంబంధిత వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎస్పీ నాగరాజు హెచ్చరించారు. పోలీసులు ఇచ్చిన సూచనలను ప్రతి ప్రింటింగ్ షాపు యజమాని బాధ్యతగా పాటించాలని ఆయన కోరారు.