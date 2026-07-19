Konakanamitla: పోలీసుల మెరుపు దాడి పేకాట శిబిరం గుట్టురట్టు!
Konakanamitla: ప్రకాశం జిల్లా కొనకనమిట్ల నాగిరెడ్డిపల్లి వద్ద పేకాట శిబిరంపై పోలీసుల రైడ్. 13 మంది నిందితుల అరెస్ట్, రూ.2.38 లక్షల నగదు, వాహనాలు స్వాధీనం.
Konakanamitla: కొనకనమిట్ల మండలం నాగిరెడ్డిపల్లి గ్రామ సమీపంలోని పేకాట శిబిరంపై పోలీసుల దాడి.
పేకాట ఆడుతున్న 13 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.
వీరి వద్ద నుండి సుమారు రూ. 2,38,450/- నగదు 12 ద్విచక్ర వాహనాలు 12 మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు.
పొదిలి సిఐ ఆర్. రాజేష్ ఎస్ఐ ఎస్ రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో సిబ్బందితో కలిసి ఈ దాడి నిర్వహించారు.
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